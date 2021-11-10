Меркель позвонила Путину, чтобы обсудить ситуацию на границе Белоруссии и Польши
Президент России призвал страны ЕС к прямым контактам с Минском для решения сложившегося кризиса.
Фото © ТАСС / EPA / YANNIS KOLESIDIS, Михаил Метцель
Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с и.о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель. Звонок состоялся по инициативе германской стороны. Лидеры обсудили кризис, который сейчас разворачивается на границе Белоруссии и Польши.
"Подробно рассмотрена ситуация с беженцами на границах Белоруссии со странами ЕС. Выражена озабоченность гуманитарными последствиями миграционного кризиса. Президент России предложил наладить обсуждение возникших проблем в прямых контактах представителей стран – членов Евросоюза с Минском", — говорится в сообщении Кремля.
Путин и Меркель договорились продолжить разговор на эту тему.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий увидел связь между миграционным кризисом на границе и политикой Москвы, которая якобы имеет влияние на белорусского лидера Александра Лукашенко. В Кремле назвали эти слова абсолютно безответственными и неприемлемыми.
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