Меркель позвонила Путину, чтобы обсудить ситуацию на границе Белоруссии и Польши

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с и.о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель. Звонок состоялся по инициативе германской стороны. Лидеры обсудили кризис, который сейчас разворачивается на границе Белоруссии и Польши.

"Подробно рассмотрена ситуация с беженцами на границах Белоруссии со странами ЕС. Выражена озабоченность гуманитарными последствиями миграционного кризиса. Президент России предложил наладить обсуждение возникших проблем в прямых контактах представителей стран – членов Евросоюза с Минском", — говорится в сообщении Кремля.