В Минздраве опровергли сообщения об уголовной ответственности для врачей-антипрививочников

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко не считает нужным вводить дополнительную ответственность для врачей, выступающих против вакцинации от коронавирусной инфекции, заявил его помощник Алексей Кузнецов. Так он прокомментировал информацию СМИ о том, что глава Минздрава якобы призвал уголовно наказывать медиков-антипрививочников.

По словам Кузнецова, в ходе заседания Комитета Госдумы по охране здоровья Мурашко лишь отметил, что подобное поведение некоторых врачей ставит под угрозу жизнь и здоровье наших соотечественников.

"При этом на предложение депутатов о необходимости внесения изменений в законодательство, в том числе в Уголовный кодекс, министр однозначно ответил, что такие изменения не требуются, поскольку соответствующие положения и меры ответственности уже предусмотрены действующими законами", — отметил помощник Мурашко.