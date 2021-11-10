В Минздраве опровергли сообщения об уголовной ответственности для врачей-антипрививочников
По словам помощника главы ведомства, Михаил Мурашко лишь отметил, что подобное поведение некоторых врачей ставит под угрозу жизнь и здоровье наших соотечественников.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко не считает нужным вводить дополнительную ответственность для врачей, выступающих против вакцинации от коронавирусной инфекции, заявил его помощник Алексей Кузнецов. Так он прокомментировал информацию СМИ о том, что глава Минздрава якобы призвал уголовно наказывать медиков-антипрививочников.
По словам Кузнецова, в ходе заседания Комитета Госдумы по охране здоровья Мурашко лишь отметил, что подобное поведение некоторых врачей ставит под угрозу жизнь и здоровье наших соотечественников.
"При этом на предложение депутатов о необходимости внесения изменений в законодательство, в том числе в Уголовный кодекс, министр однозначно ответил, что такие изменения не требуются, поскольку соответствующие положения и меры ответственности уже предусмотрены действующими законами", — отметил помощник Мурашко.
Ранее Лайф рассказывал, что Александр Гинцбург выступил за обязательную вакцинацию от ковида и назвал условие окончания пандемии. Специалист сравнил вирусную инфекцию с Карфагеном, который должен быть разрушен, и призвал тех, кто уже сделал прививку, "вдалбливать" необходимость этого остальным.
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