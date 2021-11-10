СМИ назвали босса "Локомотива" Рангника фаворитом в борьбе за пост главного тренера МЮ

Директор "Локомотива" по спорту и развитию Ральф Рангник является фаворитом на пост главного тренера "Манчестер Юнайтед" в случае увольнения Оле Гуннара Сульшера. Об этом пишет The Sun.

По информации издания, руководство манкунианцев намерено пригласить немецкого специалиста. Правда, пока оно не спешит увольнять нынешнего главного тренера команды. Как пишут СМИ, сам Рангник заинтересован в том, чтобы возглавить МЮ.