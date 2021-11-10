СМИ назвали босса "Локомотива" Рангника фаворитом в борьбе за пост главного тренера МЮ
При этом пока что манкунианцы не спешат увольнять нынешнего наставника команды, несмотря на неудовлетворительные результаты в последних матчах.
Фото © ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY
Директор "Локомотива" по спорту и развитию Ральф Рангник является фаворитом на пост главного тренера "Манчестер Юнайтед" в случае увольнения Оле Гуннара Сульшера. Об этом пишет The Sun.
По информации издания, руководство манкунианцев намерено пригласить немецкого специалиста. Правда, пока оно не спешит увольнять нынешнего главного тренера команды. Как пишут СМИ, сам Рангник заинтересован в том, чтобы возглавить МЮ.
Напомним, информация о возможном увольнении Сульшера появилась в СМИ после разгромного поражения МЮ от "Ливерпуля" на домашнем стадионе. Позднее стало известно, что наставнику дали три матча на исправление ситуации — с "Тоттенхэмом", "Аталантой" и "Манчестер Сити".
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