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"Люди доходят до маразма": Волочкова рассказала Лайфу, как на самом деле ставится её знаменитый шпагат

Балерина отметила, что удел других — судачить, а её — жить счастливо, отдыхать на самых элитных курортах и заниматься любимым делом.

10 ноября, 11:08
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/volochkova_art/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">volochkova_art</a></p>

Фото © Instagram / volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова прокомментировала Лайфу видео, которое сняли в момент постановки шпагатного фото. Во время поездки в Турцию звезда решила сделать эффектный снимок у бассейна, продемонстрировав растяжку на мосту. Тогда её и поймали "папарацци", сняв со стороны и выложив в Сеть с комментариями о том, что она делает растяжку с помощью чьих-то рук, а потом стирает в фотошопе.

Заслуженная артистка РФ отметила, что не отказывает никому ни в автографе, ни в фото, однако иногда люди доходят до маразма. Она призналась, что хотела сфотографироваться в шпагате на широком мостике и попросила одного доброго мужчину её поддержать.

"Я так ржу, это же надо до такого додуматься. Вы попробуйте сами сесть на шпагат хоть на полу, а не на мостике. Вытяните колени и стопы и сделайте его таким стройным, как у Волочковой", — сказала танцовщица.

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Волочкова добавила, что ей абсолютно всё равно, что обсуждают люди и как они судачат.

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"Потому что это их удел — судачить, а мой удел — жить счастливо, отдыхать на самых элитных курортах и заниматься любимым делом. Я прославляла Россию на мировых сценах и кому это подвластно? Этим курицам, этим марамойкам, которые меня осуждают? Им бы жопы свои поднять в фитнес-центр или балетный зал", — заключила балерина.

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Ранее Волочкова жёстко ответила хейтерам на публикацию её "пьяного" видео из Турции. Балерина подчеркнула, что на фоне закрытия алкомаркетов в Москве людей задевает, что "просекко ей на отдыхе наливают бесплатно".

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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