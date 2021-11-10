Российская балерина Анастасия Волочкова прокомментировала Лайфу видео, которое сняли в момент постановки шпагатного фото. Во время поездки в Турцию звезда решила сделать эффектный снимок у бассейна, продемонстрировав растяжку на мосту. Тогда её и поймали "папарацци", сняв со стороны и выложив в Сеть с комментариями о том, что она делает растяжку с помощью чьих-то рук, а потом стирает в фотошопе.

Заслуженная артистка РФ отметила, что не отказывает никому ни в автографе, ни в фото, однако иногда люди доходят до маразма. Она призналась, что хотела сфотографироваться в шпагате на широком мостике и попросила одного доброго мужчину её поддержать.

"Я так ржу, это же надо до такого додуматься. Вы попробуйте сами сесть на шпагат хоть на полу, а не на мостике. Вытяните колени и стопы и сделайте его таким стройным, как у Волочковой", — сказала танцовщица.

Волочкова добавила, что ей абсолютно всё равно, что обсуждают люди и как они судачат.

"Потому что это их удел — судачить, а мой удел — жить счастливо, отдыхать на самых элитных курортах и заниматься любимым делом. Я прославляла Россию на мировых сценах и кому это подвластно? Этим курицам, этим марамойкам, которые меня осуждают? Им бы жопы свои поднять в фитнес-центр или балетный зал", — заключила балерина.