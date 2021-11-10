"Люди доходят до маразма": Волочкова рассказала Лайфу, как на самом деле ставится её знаменитый шпагат
Балерина отметила, что удел других — судачить, а её — жить счастливо, отдыхать на самых элитных курортах и заниматься любимым делом.
Фото © Instagram / volochkova_art
Российская балерина Анастасия Волочкова прокомментировала Лайфу видео, которое сняли в момент постановки шпагатного фото. Во время поездки в Турцию звезда решила сделать эффектный снимок у бассейна, продемонстрировав растяжку на мосту. Тогда её и поймали "папарацци", сняв со стороны и выложив в Сеть с комментариями о том, что она делает растяжку с помощью чьих-то рук, а потом стирает в фотошопе.
Заслуженная артистка РФ отметила, что не отказывает никому ни в автографе, ни в фото, однако иногда люди доходят до маразма. Она призналась, что хотела сфотографироваться в шпагате на широком мостике и попросила одного доброго мужчину её поддержать.
"Я так ржу, это же надо до такого додуматься. Вы попробуйте сами сесть на шпагат хоть на полу, а не на мостике. Вытяните колени и стопы и сделайте его таким стройным, как у Волочковой", — сказала танцовщица.
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Волочкова добавила, что ей абсолютно всё равно, что обсуждают люди и как они судачат.
"Потому что это их удел — судачить, а мой удел — жить счастливо, отдыхать на самых элитных курортах и заниматься любимым делом. Я прославляла Россию на мировых сценах и кому это подвластно? Этим курицам, этим марамойкам, которые меня осуждают? Им бы жопы свои поднять в фитнес-центр или балетный зал", — заключила балерина.
Ранее Волочкова жёстко ответила хейтерам на публикацию её "пьяного" видео из Турции. Балерина подчеркнула, что на фоне закрытия алкомаркетов в Москве людей задевает, что "просекко ей на отдыхе наливают бесплатно".
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