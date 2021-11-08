Анастасию Волочкову сняли в момент постановки шпагатного фото, и на это больно смотреть
Процесс выглядит так, что от просмотра становится очень неуютно и неловко за происходившее.
На днях в Сети начал распространяться ролик, как 45-летняя балерина Анастасия Волочкова садится на свой знаменитый шпагат. Во время поездки в Турцию звезда решила сделать эффектное фото у бассейна, продемонстрировав растяжку на мосту. Но взгляд со стороны вскрыл её обман, когда оказалось, что для шпагата требуются трое, — и это без учёта фотошопа, который так любит Волочкова.
В последнее время стали появляться снимки того, как артистка хвастается своей физической подготовкой, делая шпагат на весу и удерживая себя лишь силой воли и каменных мышц. И вот в одном из спа-резортов Волочкову поймали на камеру, когда она пыталась сделать свой знаменитый шпагат. В этом ей помогал мужчина, которого автор ролика опознал как Виктора, — тот держал артистку. Правда, роль Виктора осталась бы для всех неизвестной — его планировалось убрать со снимка при помощи фотошопа.
Видео © YouTube / FANtik_anTIK
Так вот как делаются фотки Анастасии Волочковой на шпагате. Потом Виктора зафотошопят и уберут. Смотри, говорит, неправильно держишь! Спрячься сзади меня, чтобы ног видно не было, и перефотаем. А, не, говорит, нормально!
Фото © Instagram / volochkova_art, marvil_dancee и volochkova_art
Впрочем, балерина в Турции отрывается на всю катушку: в Сети расходятся ролики, как Волочкова в пьяном виде зачитывает стихи, ругается матом и пристаёт к гостям в ресторане. Она громко хихикает и еле держится на ногах, пока посетители снимают её на камеру. По словам пользователей Сети, балерину постоянно узнают на улицах и записывают на видео каждый её шаг — вот как тяжело быть звездой. Ведь Волочкова не только занимается балетом, но и пробует свои силы в кино и музыке — в конце августа вышел клип на её песню "Одна", правда, за полтора месяца он набрал всего 65,5 тыс. просмотров.
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