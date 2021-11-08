Анастасию Волочкову сняли в момент постановки шпагатного фото, и на это больно смотреть

На днях в Сети начал распространяться ролик, как 45-летняя балерина Анастасия Волочкова садится на свой знаменитый шпагат. Во время поездки в Турцию звезда решила сделать эффектное фото у бассейна, продемонстрировав растяжку на мосту. Но взгляд со стороны вскрыл её обман, когда оказалось, что для шпагата требуются трое, — и это без учёта фотошопа, который так любит Волочкова.

Фото © Instagram / volochkova_art

В последнее время стали появляться снимки того, как артистка хвастается своей физической подготовкой, делая шпагат на весу и удерживая себя лишь силой воли и каменных мышц. И вот в одном из спа-резортов Волочкову поймали на камеру, когда она пыталась сделать свой знаменитый шпагат. В этом ей помогал мужчина, которого автор ролика опознал как Виктора, — тот держал артистку. Правда, роль Виктора осталась бы для всех неизвестной — его планировалось убрать со снимка при помощи фотошопа.

Видео © YouTube / FANtik_anTIK

Так вот как делаются фотки Анастасии Волочковой на шпагате. Потом Виктора зафотошопят и уберут. Смотри, говорит, неправильно держишь! Спрячься сзади меня, чтобы ног видно не было, и перефотаем. А, не, говорит, нормально! Девушка за кадром