Кто из звёзд попал в чёрные списки СМИ после хайпожорства, обмана и провокаций

Сегодня во всём мире отмечается День прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Понятно, что сравнивать медийные провокации звёзд — это кощунство, но тем не менее в наше время понятие "хайп", вполне вероятно, может оказаться если не вне закона, то вне игры. Когда, например, в знак солидарности СМИ объявляют бойкот персоне, которая ведёт нечестную игру. Так, 34-летний футболист Дмитрий Тарасов и 27-летняя модель Анастасия Костенко решили хайпануть накануне родов. Модель отписалась от мужа в "Инстаграме", удалила его фамилию из шапки профиля и выложила в сториз многозначительные посты о семейных проблемах. Как и предполагал Лайф, позже оказалось, что это была проверка с целью унизить СМИ, на которых у Костенко зуб.

Фото © Instagram / tarasov23

Сейчас ясно, что весь этот шум был нужен ради хайпа. После того как многие СМИ и пользователи соцсетей распространили информацию о предполагаемом разрыве, Костенко отправилась в роддом, где, слава богу, родила здорового малыша. Мальчика назвали Алексеем, и он вряд ли оценит поведение родителей в такой момент, когда вырастет.

Другие. Впрочем, есть мнение, что разлад всё-таки имел место, ведь Тарасов сообщил на своей странице: "Хочу сказать, что это был тяжёлый период для нас… Мы прошли гормоны, послеродовую депрессию и т.д. — и это за три года!" Такое обычно пишут, когда происходит примирение. Поругались, поняли, что наломали дров, но вовремя остановились и дали заднюю. Ну а остальное — хорошая мина при плохой игре. Вспомним, как нечто подобное происходило и у других звёздных пар.

Анита Кобелева и Фёдор Стрелков. Фото © Instagram / strelkovfedor13 и zasypkira

Анита Кобелева и Фёдор Стрелков были одной из самых крепких пар на проекте "Дом-2. Сейшелы", что не единожды доказывали и в шоу, и за его пределами, собираясь вместе завести ребёнка. Однако в марте 2021 года парень опубликовал на своей страничке печальное стихотворение, намекнув, что они с Анитой расстались. Сама же девушка игнорировала все вопросы. Накалив обстановку до предела, Фёдор заявил, что с любимой они всё ещё вместе. А та подчеркнула в сториз, что их связь крепка как никогда и каждый видит то, что хочет видеть. Парочку моментально обвинили в хайпожорстве — так они явно планировали попасть в новый "Дом-2". Тогда о них говорили все, а сейчас об их существовании мало кто и помнит.

Юлия Ефременкова и Мондезир Свет-Амур. Фото © Instagram / efremenkovvvva и mariyababich_

Юлия Ефременкова и Мондезир Свет-Амур из "Дома-2" постоянно то сходились, то расставались, но поклонники всегда верили в их любовь. И вот в августе 2021 года девушка призналась, что с её возлюбленным официально всё — она опубликовала прощальное стихотворение и пожаловалась подписчикам, как трудно жить одной, ведь Мондезир уже съехал на новое жильё. Вот только после этого голубков видели на вечеринке у друзей, и не исключено, что пришли туда они вместе. Потому как уже сейчас пара выкладывает счастливые совместные фото в "Инстаграме". Подобное уже происходило в начале текущего года, когда пара пафосно разошлась, после встретилась на общей тусовке, а затем снова сошлась. Каждый разрыв этих участников "Дома-2" является окончательным и очень громким, правда, недолговечным. Потому что если бы не они, то Юлией и Мондезиром мало бы кто интересовался.

Фото © Instagram / akuna_ne_matata

Блогерша Ольга Нечаева, которая многим известна как Акуна Матата, и её муж Максим любят хайпиться на различных темах, и вот настал черёд и их отношений. Молодая мама опубликовала в "Инстаграме" снимок с обезображенным лицом, на котором виднелись жуткие раны от побоев. "Бьёт — значит любит. Это развод", — подписала она фото. В соцсетях пользователи были крайне возмущены поведением Максима и не знали, кого скорее вызывать — скорую или полицию. Однако оказалось, что это грим для пранка, который Акуна решила провернуть с мамой, а заодно и с подписчиками. Поведение блогерши взбесило фанатов, ведь домашнее насилие — не повод для шуток и хайпа, вот только Ольга не посчитала себя виноватой. Ну разумеется, если бы не скандальные выходки, то она не смогла бы набрать аудиторию в 2,1 млн.

Фото © Twitter / Ykt Top и Instagram / anzhelika_protodiakonova

Блогерша из Якутии Анжелика Протодьяконова прославилась на весь мир благодаря своим неудачно нарисованным бровям, а затем сделала это своей фишкой. Из-за фриковатой внешности и скандалов она заработала себе 107 тыс. подписчиков в "Инстаграме", поэтому проверенную схему менять не стала. Вместе с блогером Альбиносом они сыграли настоящую свадьбу, которая стала заданием в пранк-батле. "Для меня нет невозможного. Встречаюсь с Соней Лепчиковой, но придётся жениться", — заявил позже Альбинос подписчикам. Пользователи Сети сперва всё восприняли всерьёз и похвалили парня, который не испугался взять в жёны молодую мать-одиночку. Зато, когда обман вскрылся, в сторону и Анжелики, и Альбиноса полился хейт. Раскрутить свои аккаунты парочке так и не удалось, зато репутацию они уже себе испортили напрочь.

Фото © Instagram / lenatemnikovaofficial

36-летняя певица Елена Темникова тоже засветилась в целом ряде скандалов, связанных с отношениями, вот только в защиту звезды стоит сказать, что всё это она выполняла из-за контракта с лейблом Максима Фадеева. Со своим первым мужем Алексеем Семёновым девушка познакомилась ещё на "Фабрике звёзд – 2", а позже супруг выпустил книгу, где рассказал об их чувствах. Брак участницы одной из самых горячих групп — Serebro — мог негативно сказаться на её популярности, поэтому по требованию продюсера певица всячески отрицала собственное замужество. "Он приказал, чтобы я отнекивалась максимально и говорила, что мы не были женаты, что он это всё придумал, что это всё чушь собачья. И мне было крайне сложно", — признавалась Елена в YouTube-шоу "Света вокруг света".

Фото © Instagram / lenatemnikovaofficial и zapashny.ru