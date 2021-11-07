Как участники детского "Голоса" становятся богатыми после шоу

Благодаря различным телешоу сфера блогеров пухнет с каждым днём: участники реалити и конкурсных программ после эфира получают космическое количество подписчиков, которые своими просмотрами приносят звёздам деньги. Шоу "Голос. Дети" — не исключение. Это трамплин для того, чтобы вмиг стать знаменитым и богатым. Но так ли счастливы дети, которые, по сути, стали жертвами амбиций своих родителей?..

Фото © Instagram / arinadanilova_official

Арина Данилова из якутской семьи предпринимателя и оперной певицы (в "Инстаграме" — 1,7 млн подписчиков, в "Тиктоке" — 1,8 млн, на YouTube — 2,43 млн) стала самой популярной участницей шоу, выступив в первом сезоне в прослушиваниях с бумажным стаканчиком и повторив известный номер Анны Кендрик из фильма "Идеальный голос" — только с другой песней. Тогда девочка вылетела на этапе поединков, однако в этом году она вернулась в десятый сезон с тем же номером и повторила успех. Правда, вопрос — зачем, ведь карьере 17-летней девушки можно только позавидовать: она уже успела сняться в сериалах, выпустить один альбом и восемь синглов, а её ютуб-канал, как ранее писал Лайф, приносит ежемесячно от 11 до 174 тыс. долларов в месяц (784 тыс. — 12,4 млн рублей).

Фото © Instagram / dianadiva.official

Диана Анкудинова из Приморья (в "Инстаграме" — 171 тыс. подписчиков, в "Тиктоке" — 286 тыс., на YouTube — 813 тыс.) даже не прошла слепые прослушивания в четвёртом сезоне шоу "Голос. Дети". Об этом наставники крепко пожалели, когда девушка стала победительницей второго сезона шоу "Ты супер!" и ей аплодировали стоя и зал, и жюри. Диана доказала, что суперзвездой можно стать несмотря ни на что — девочка провела детство в детдоме, мать пила и пыталась её убить. Диана вообще не должна была родиться, её биологическая родительница до этого сделала 12 абортов... В приюте она встретила добрых людей, ставших её семьёй, и теперь 18-летняя певица отплачивает им той же любовью. Диана регулярно получает солидные гонорары за различные шоу, собственные песни и отчисления от YouTubе — по данным Social Blade, от 1,7 до 27,5 тыс. долларов (121 тыс. — 1,9 млн рублей) в месяц.

Фото © Instagram / kristian_kostov_official, 21lisaya и lisaveta.me

У Кристиана Костова (в "Инстаграме" — 323 тыс. подписчиков, в "Тиктоке" — 387 тыс., на YouTube — 210 тыс.) армия поклонниц простирается далеко за пределы родных певцу России и Болгарии. Кристиан пробился в финал первого сезона шоу "Голос. Дети", но уступил победительнице. Однако это никак не сказалось на успехе артиста — в 2017 году он защитил честь Болгарии на Евровидении, заняв второе место — самое высокое для неё в истории. А в 2019-м выступил на популярном китайском шоу Singer, куда приглашают исключительных вокалистов (Полина Гагарина тоже стала его участницей), став самым молодым конкурсантом. Он выпустил три альбома и 12 сольных синглов, которые вместе с концертами и рекламой щедро награждают его роялти. А вот ютуб-канал, на который певец выкладывает лишь клипы на свои песни, привносит в копилку скромный доход — 36–583 доллара в месяц (2,5–41,5 тыс. рублей).

Фото © Instagram / aliska_kozikina

Алиса Кожикина (в "Инстаграме" — 246 тыс. подписчиков, в "Тиктоке" — 68,4 тыс., на YouTube — 585 тыс.) стала первой участницей шоу "Голос. Дети", победив в 2014 году, и отправилась на Детское Евровидение. Правда, там артистка заняла всего лишь пятое место. С тех пор девушка активно выпускала собственные песни (два альбома и 22 сингла), озвучивала фильмы, записывала саундтреки к российским и зарубежным мультфильмам, была в жюри на детских конкурсах и давала собственные концерты. Об учёбе Алиса тоже не забывала — даже расторгла контракт с Максом Фадеевым, чтобы карьера не мешала школе. Сейчас певица продолжает музыкальный путь в Государственном музыкальном колледже эстрадного и джазового искусства в Москве, а о финансах ей беспокоиться не приходится. Выпущенные проекты позволяют жить на широкую ногу, а ежемесячный платёж от YouTubе в виде 140–2200 долларов (10–157 тыс. рублей) является приятным бонусом.

Фото © Instagram / yasya_degtyareva_official