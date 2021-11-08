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Прохор Шаляпин заявил, что живёт в бедности и у него нет денег на ремонт квартир, оставшихся от жены

По словам артиста, он живёт достаточно скромно и пока не может себе позволить в полной мере воспользоваться наследством.

8 ноября, 10:07

Фото © Instagram / shalyapin_official, shalyapin_official

30 сентября стало известно, что 37-летний Прохор Шаляпин овдовел — его супруга-миллионерша умерла через два месяца после свадьбы, сражаясь с коронавирусом. После смерти Татьяны Дэвис сразу возник вопрос о наследстве, ведь её состояние оценивается в 35 млн долларов (2,5 млрд рублей). И певец заявил, что от своей части отказываться не собирается — на Шаляпина оформлено четыре квартиры в Москве стоимостью около 70 млн, которые полтора года назад купила его жена.

Фото © Instagram / shalyapin_official, shalyapin_official

Фото © Instagram / shalyapin_official, shalyapin_official

Однако теперь у Шаляпина другая проблема. Жильё, на которое артист претендует, он планирует сдавать, но денег на ремонт квартир, расположенных в элитном жилом комплексе, у него нет. Певец пожаловался, что он совсем не богат.

Покупалось на моё имя, да. Потому что она гражданка Канады. Я плачу за них коммунальные платежи — около 60 000 рублей за четыре объекта. Но я не могу их сдать пока, потому что у меня нет денег на ремонт. Я абсолютно бедный человек, у меня ничего особо нет, я живу в рабоче-крестьянском, заводском районе на окраине Москвы

Прохор Шаляпин

Фото © Instagram / shalyapin_official, shalyapin_official

Фото © Instagram / shalyapin_official, shalyapin_official

Несмотря на то что Шаляпин не намерен возвращать квартиры, на американское наследство он претендовать не собирается, пишет НТВ. Хотя артист отмечает, что вполне мог бы это сделать.

Я не намерен подавать на американское наследство, хотя все юристы, адвокаты говорят, что я имею на это право. Потому что брачный договор очень был объёмный, и я особо его не читал, просто сказал "йес"

Прохор Шаляпин

Ранее о романе Шаляпина и Татьяны появилась масса слухов. Многие сочли их брак фиктивным — якобы Татьяне нужен был "представитель" в России, чтобы она могла без проблем заключать здесь сделки. При этом под вопросом оставался и возраст Дэвис, который в источниках разнился от 42 до 47 лет.

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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