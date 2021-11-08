Прохор Шаляпин заявил, что живёт в бедности и у него нет денег на ремонт квартир, оставшихся от жены

30 сентября стало известно, что 37-летний Прохор Шаляпин овдовел — его супруга-миллионерша умерла через два месяца после свадьбы, сражаясь с коронавирусом. После смерти Татьяны Дэвис сразу возник вопрос о наследстве, ведь её состояние оценивается в 35 млн долларов (2,5 млрд рублей). И певец заявил, что от своей части отказываться не собирается — на Шаляпина оформлено четыре квартиры в Москве стоимостью около 70 млн, которые полтора года назад купила его жена.

Однако теперь у Шаляпина другая проблема. Жильё, на которое артист претендует, он планирует сдавать, но денег на ремонт квартир, расположенных в элитном жилом комплексе, у него нет. Певец пожаловался, что он совсем не богат.

Покупалось на моё имя, да. Потому что она гражданка Канады. Я плачу за них коммунальные платежи — около 60 000 рублей за четыре объекта. Но я не могу их сдать пока, потому что у меня нет денег на ремонт. Я абсолютно бедный человек, у меня ничего особо нет, я живу в рабоче-крестьянском, заводском районе на окраине Москвы Прохор Шаляпин

Несмотря на то что Шаляпин не намерен возвращать квартиры, на американское наследство он претендовать не собирается, пишет НТВ. Хотя артист отмечает, что вполне мог бы это сделать.

Я не намерен подавать на американское наследство, хотя все юристы, адвокаты говорят, что я имею на это право. Потому что брачный договор очень был объёмный, и я особо его не читал, просто сказал "йес" Прохор Шаляпин