Как за 20 лет изменились дети, которые сыграли яркие роли в сериале "Клон"

После выхода сериала актёры Мурило Бенисио и Джованна Антонелли получили мировую известность. Но были рядом с ними на экране ещё несколько маленьких звёздочек, которые прочно запали в душу, — дети, сыгравшие роли Хадижи, Самиры и Амина.

Хадижа (Карла Диас)

Фото © Instagram / carladiaz, VK / Сериал "Клон"

Роль Хадижи, дочки Жади и Саида, исполнила актриса Карла Диас. Весёлая девочка с активной мимикой не могла не вызывать улыбку. Карла родилась в Сан-Паулу в семье медиков — уругвайца и бразильянки. Она говорит на испанском и португальском языках и ещё в детстве снялась в 80 рекламных роликах.

Фото © Instagram / carladiaz, VK / Сериал "Клон"

Сейчас Карла всё так же снимается в сериалах и рекламе, играет в театре и ведёт популярный инстаграм с 9,5 млн подписчиков. Вскоре девушка готовится отметить 31-летие. Из озорной девочки она превратилась в роскошную красавицу с пленительным взглядом и соблазнительной фигурой, но порой лучезарная улыбка всё ещё напоминает о тех временах, когда она танцевала рядом с Жади на экране.

Самира Рашид (Стефани Бриту)

По сюжету Самира Рашид была дочкой двоюродной сестры Жади Латифы и Мохамеда. Роль характерной девочки-бунтарки исполнила актриса Стефани Бриту.

Фото © Instagram / sthefanybrito, VK / Сериал "Клон"

Сейчас Стефани 34 года, она модель, актриса и телеведущая. При этом красавица почти не изменилась внешне: всё те же выразительные глаза, дерзкий взгляд и пухлые губы. Только звезда обзавелась ещё и эффектными формами, дважды побывала замужем и родила сына. А за подробностями её жизни фанаты следят в её инстаграме, где 1,8 млн фолловеров.

Амин (Тьяго Оливейра)

Тьяго Оливейра сыграл младшего брата Самиры Амина. Актёру отлично удалась роль заносчивого и хитрого мальчика. Ехидная улыбка, лукавый взгляд — персонажу верили без оглядки.