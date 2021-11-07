Как за 20 лет изменились дети, которые сыграли яркие роли в сериале "Клон"
В начале 2000-х сериалом "Клон" засматривались буквально все. В то время выбор был невелик, и поэтому каждый персонаж становился знаменитостью, даже если роль была небольшой.
После выхода сериала актёры Мурило Бенисио и Джованна Антонелли получили мировую известность. Но были рядом с ними на экране ещё несколько маленьких звёздочек, которые прочно запали в душу, — дети, сыгравшие роли Хадижи, Самиры и Амина.
Хадижа (Карла Диас)
Роль Хадижи, дочки Жади и Саида, исполнила актриса Карла Диас. Весёлая девочка с активной мимикой не могла не вызывать улыбку. Карла родилась в Сан-Паулу в семье медиков — уругвайца и бразильянки. Она говорит на испанском и португальском языках и ещё в детстве снялась в 80 рекламных роликах.
Сейчас Карла всё так же снимается в сериалах и рекламе, играет в театре и ведёт популярный инстаграм с 9,5 млн подписчиков. Вскоре девушка готовится отметить 31-летие. Из озорной девочки она превратилась в роскошную красавицу с пленительным взглядом и соблазнительной фигурой, но порой лучезарная улыбка всё ещё напоминает о тех временах, когда она танцевала рядом с Жади на экране.
Самира Рашид (Стефани Бриту)
По сюжету Самира Рашид была дочкой двоюродной сестры Жади Латифы и Мохамеда. Роль характерной девочки-бунтарки исполнила актриса Стефани Бриту.
Сейчас Стефани 34 года, она модель, актриса и телеведущая. При этом красавица почти не изменилась внешне: всё те же выразительные глаза, дерзкий взгляд и пухлые губы. Только звезда обзавелась ещё и эффектными формами, дважды побывала замужем и родила сына. А за подробностями её жизни фанаты следят в её инстаграме, где 1,8 млн фолловеров.
Амин (Тьяго Оливейра)
Тьяго Оливейра сыграл младшего брата Самиры Амина. Актёру отлично удалась роль заносчивого и хитрого мальчика. Ехидная улыбка, лукавый взгляд — персонажу верили без оглядки.
Фото © Instagram / ithiagooliveira, VK / Сериал "Клон"
Сейчас Тьяго 33 года. Внешне он тоже изменился мало — лишь выросли усы и борода. Но вот выражение лица у парня на самом деле милое и доброе. Как и его коллеги, Оливейра начинал с участия в рекламе, а продолжил съёмками в сериалах. Однако в 2011 году он оставил мыльные оперы и сделал выбор в пользу режиссуры. Большую часть времени теперь звезда проводит в США, о чём не забывает рассказать почти 19 тыс. подписчиков в "Инстаграме".
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