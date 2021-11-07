Следствие по делу Леонида Каневского: Как менялся главный сыщик страны

С 2006 года Леонид Каневский — ведущий программы "Следствие вели" на НТВ. Под его серьёзный голос, рассказывающий о резонансных преступлениях времён СССР, зрители провели немало часов, и даже выросло целое поколение, для которого тайны прошлого оказались интереснее мультиков.

"Весна на Одере" (1967). Фото © Kino-teatr.ru

Каневский, не одобряющий засилье криминала на ТВ, признавался aif.ru, что к своей работе подходит со всей ответственностью. Ведущий был очень рад, что программа популярна среди подростков, которые даже превратили его в мем.

Ко мне подходят дети 13–15 лет и говорят те слова, ради которых я там существую: "Как интересно! Как здорово!" А криминал они могут посмотреть на любом канале. Им интересно смотреть и слушать про то время: как жили, как общались, как шутили. Они слышат мою интонацию и верят мне. Потому что я это время хорошо знаю. И поэтому рассказываю с чувством ответственности Леонид Каневский

"Следствие ведут знатоки. Дело № 10. Ответный удар" (1975). Фото © Kino-teatr.ru

Но начал свой творческий путь уроженец Киева ещё в 1960-х, перебравшись в Москву и окончив Щепкинское училище. Сначала Каневский стал служить в Московском театре имени Ленинского комсомола, затем — в Московском драматическом театре на Малой Бронной, параллельно снимаясь в кино.

"Следствие ведут знатоки. Из жизни фруктов" (1981). Фото © Kino-teatr.ru

У актёра за спиной немало ролей, многие из которых попадали зрителям в самое сердце, даже если на экране Каневский появлялся всего на несколько минут. Как, например, в "Бриллиантовой руке", после которой он проснулся знаменитым.

"Д'Артаньян и три мушкетёра" (1978). Фото © Kino-teatr.ru

Артист исполнил роль харизматичного контрабандиста и даже сумел увековечить в ленте Гайдая имя своей жены — Анны Березиной. Каневский придумал фразу на несуществующем языке — "Березина каманит" ("Каневский манит"), которую включили в сценарий, пишет издание sobytiya.net.ua.

Я тогда долгое время ухаживал за Анной и действительно умудрился вставить в одну из своих реплик её фамилию. Эпизод, где жулики только надели гипс Никулину, помнишь? Там была фраза "Березина каманит". После выхода фильма я сразу позвонил Анне и сообщил, что она увековечена в картине самого Гайдая Леонид Каневский

Также решающей для Леонида Семёновича стала роль в сериале "Следствие ведут знатоки", который выходил с 1971 по 1989 год. Актёр сыграл майора Томина, ставшего любимцем зрителей. Когда сценаристы решили убить персонажа, на них посыпались гневные письма со всех уголков страны, пишет portal-kultura.ru.

"Чисто московские убийства" (2017). Фото © Kino-teatr.ru

После моей гибели в восьмой серии из Владивостока пришла телеграмма: "Сообщите группу крови майора Томина. Мы пришлём в нужном количестве!" Потом нас стали заваливать письмами с возмущениями: "Убьёте майора Томина — разобьём телевизоры!" К моему удовольствию, сериал решили продолжать, а меня оставили в живых, хоть я и получил смертельное ранение Леонид Каневский

"Женская версия. Тайна партийной дачи" (2019). Фото © Kino-teatr.ru

Далее были роли в фильмах "Д’Артаньян и три мушкетёра", "Пеппи Длинныйчулок", "Мэри Поппинс, до свидания!" и других. Однако в 90-е Каневскому пришлось переехать в Израиль, где вместе с режиссёром Евгением Арье он создал русскоязычный театр. И лишь в 2002 году актёру предложили возродить сериал "Следствие ведут знатоки", но прежний триумф повторить не удалось.

"Следствие вели" (2021). Скриншот © НТВ. Фото © Meme-arsenal.com