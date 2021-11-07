Как после пластики выглядит актриса, которая 30 лет боролась с наркозависимостью

48-летняя английская актриса Данниэлла Уэстбрук поделилась в "Инстаграме" кадром с вечеринки, где показала своё новое лицо. После пластических операций и косметологических процедур артистка снова стала выглядеть привлекательно: ровный тон кожи, эффектные губы, изящный овал лица, а главное — аккуратный нос, который остаётся её главной болью на протяжении многих лет.

Фото © Instagram / danniellawestbrook_73

Когда-то очаровательная светловолосая Данниэлла была секс-символом и настоящей красавицей. Звезда несколько лет снималась в одном из самых популярных сериалов Великобритании — "Жители Ист-Энда", — а её имя стало нарицательным. Однако за славой в кино и успешными модельными съёмками стояло то, что постепенно разрушало жизнь артистки: с 14 лет она начала употреблять наркотики, пишет The Sun.

Фото © Instagram / danniellawestbrook_73

Наркозависимость сказалась не только на жизни, но и на внешности, нанеся ей серьёзный удар. Актриса теряла роли, а её нос начал "гнить" и проваливаться внутрь. За этим последовали длительная реабилитация и операция на лице. Данниэлла, казалось, вернулась к нормальной жизни.

Фото © Instagram / danniellawestbrook_73

Успешная карьера, двое детей и гламурная внешность звезды заставляли зрителей думать, что она встала на верный путь. Но вскоре нос снова начал менять форму, что не мог скрыть никакой грим. И в 2016-м она призналась, что опять употребляет наркотики, а позже заявила, что кости её лица разрушаются из-за неудачных пластик, зависимости и остеопороза.

Фото © Instagram / danniellawestbrook_73