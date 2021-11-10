Бомбардировщики ВКС России выполнили патрулирование над Белоруссией

Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 российских Воздушно-космических сил (ВКС) выполнили патрулирование в воздушном пространстве на территории Белоруссии. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"10 ноября два дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России выполнили патрулирование в воздушном пространстве Республики Беларусь. В ходе полёта самолётов отработаны вопросы взаимодействия с наземными пунктами управления Вооружённых сил России и Республики Беларусь", — говорится в релизе оборонного ведомства.

Также самолёты стали участниками разбора действий боевых расчётов, которые выполняют задачи боевого дежурства по противовоздушной обороне в Единой региональной системе ПВО Союзного государства.

Уточняется, что проверкой руководил командующий ВВС и войсками ПВО Белоруссии. Все поставленные задачи были полностью выполнены, и после окончания дальние бомбардировщики Ту-22М3 вернулись на аэродром базирования на территории России.