Бомбардировщики ВКС России выполнили патрулирование над Белоруссией
Также самолёты поучаствовали в разборе действий боевых расчётов, выполняющих задачи дежурства по противовоздушной обороне в Единой региональной системе ПВО Союзного государства.
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Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 российских Воздушно-космических сил (ВКС) выполнили патрулирование в воздушном пространстве на территории Белоруссии. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
"10 ноября два дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России выполнили патрулирование в воздушном пространстве Республики Беларусь. В ходе полёта самолётов отработаны вопросы взаимодействия с наземными пунктами управления Вооружённых сил России и Республики Беларусь", — говорится в релизе оборонного ведомства.
Также самолёты стали участниками разбора действий боевых расчётов, которые выполняют задачи боевого дежурства по противовоздушной обороне в Единой региональной системе ПВО Союзного государства.
Уточняется, что проверкой руководил командующий ВВС и войсками ПВО Белоруссии. Все поставленные задачи были полностью выполнены, и после окончания дальние бомбардировщики Ту-22М3 вернулись на аэродром базирования на территории России.
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