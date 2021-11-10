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Бомбардировщики ВКС России выполнили патрулирование над Белоруссией

Также самолёты поучаствовали в разборе действий боевых расчётов, выполняющих задачи дежурства по противовоздушной обороне в Единой региональной системе ПВО Союзного государства.

10 ноября, 11:07
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 российских Воздушно-космических сил (ВКС) выполнили патрулирование в воздушном пространстве на территории Белоруссии. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"10 ноября два дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России выполнили патрулирование в воздушном пространстве Республики Беларусь. В ходе полёта самолётов отработаны вопросы взаимодействия с наземными пунктами управления Вооружённых сил России и Республики Беларусь", говорится в релизе оборонного ведомства.

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Также самолёты стали участниками разбора действий боевых расчётов, которые выполняют задачи боевого дежурства по противовоздушной обороне в Единой региональной системе ПВО Союзного государства.

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Уточняется, что проверкой руководил командующий ВВС и войсками ПВО Белоруссии. Все поставленные задачи были полностью выполнены, и после окончания дальние бомбардировщики Ту-22М3 вернулись на аэродром базирования на территории России.

Ранее российские ракетоносцы Ту-160 пролетели над Баренцевым и Норвежским морями. Полёт совершался в сопровождении экипажей сверхзвуковых истребителей МиГ-31.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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