Как Россия будет отвечать на провокации 6-го флота США в Чёрном море США взращивают в Киеве аналог ближневосточного ИГИЛ* для расправы с непокорным Донбассом, а для давления на Москву в Чёрном море собрана многонациональная группировка вооружённых сил. 10 ноября, 06:00 USS Mount Whitney LCC-20 — флагман Шестого флота США. Фото © twitter.com / USNavyEurope

В ноябре корабли ВМС США провели в Чёрном море совместные учения с болгарским фрегатом "Горди". Со стороны Америки присутствовали ракетный эсминец USS Porter и флагман 6-го оперативного флота США USS Mount Whitney, а также танкер USNS John Lenthall. Над акваторией Чёрного моря были выполнены полёты двух стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США на удалении около 100 км от государственной границы России.

Несколько дней спустя на встрече с военными и оружейниками президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость усиления противовоздушной обороны страны, напомнив о военной активности НАТО вблизи границ России. Он отметил развёртывание элементов противоракетной обороны альянса под управлением США в Восточной Европе.

— Вот и сейчас, вы знаете, корабль США зашёл в Чёрное море. Можем посмотреть на него в бинокль либо в прицел соответствующих систем обороны, — сказал Путин о флагмане 6-го флота США "Маунт Уитни".

"Красные линии"

США демонстрируют сверхагрессивное поведение, провоцируя Россию на вынужденные меры безопасности. Корабли военного блока подходят к границам "красных линий", переход за которые для нас недопустим.

ВМС США опубликовали фото своих кораблей в Чёрном море. Фото © twitter.com / USNavyEurope

В случае если предупредительные меры не подействуют и командиры военных кораблей нарушат правила, например если военные корабли будут пытаться пройти в наши территориальные воды, которые начинаются, согласно конвенции Монтрё, на расстоянии 22 морских миль от кромки берега, или будет допущено пересечение зон, закрытых от свободного судоходства, то для России это станет сигналом к пересечению так называемых красных линий.

— Сейчас в Чёрном море для силовой поддержки и давления на Россию сосредоточено очень много военной техники. Но любая стычка двух ядерных держав в результате перерастёт в глобальный конфликт со всеми вытекающими последствиями. Думаю, что Америка не готова к такому повороту, — сказал Лайфу военный эксперт Алексей Леонков. — Провокации нужны США для того, чтобы действовать на публику стран НАТО, что выглядит как поддержка и призыв к перевооружению. Также и демонстрация таким странам, как Молдавия, Украина и Грузия, своего положения гегемона. Нечто подобное в этом году они пытались устроить в районе Владивостока.

— Европа всё время оглядывается и задаёт себе вопрос — почему её толкают на русские штыки, начиная с санкционной деятельности, заканчивая размещением ядерного оружия на её территории. Американцы, которые не подписали Конвенцию о морском праве, трактуют её по-своему. В ЧМ американские корабли провоцируют работу наших средств обороны в разведывательных целях. При помощи таких нарушений они изучают, как реагируют наши системы обороны. С другой стороны, они провоцируют Украину, в которую влили огромные потоки денег, на начало боевых действий. Это их европейский проект ИГИЛа*. Алексей Леонков Военный эксперт

И если ближневосточный вариант радикального движения успешно себя окупил — боевики начали не одну войну на Ближнем Востоке, — то на Украине все эти годы дело заканчивалось для США лишь разговорами и безумными выходками политиков.

— Сейчас в Минобороны Незалежной пришли люди из партии войны. Вероятно, приход американских кораблей может быть связан с тем, чтобы оказать поддержку Киеву в возможной эскалаций боевых действий по всей линии боевого соприкосновения в районе Донбасса, — сказал Леонков.

Истребители и бомбардировщики с Северного флота и Дальнего Востока

Подобных инцидентов в советское время не было. В шаге от войны Советский Союз оказался единственный раз, когда протаранил в Чёрном море американский крейсер в 1988 году, напоминает военный эксперт Константин Сивков. Сейчас ситуация намного сложнее. России необходимо наращивать военный потенциал, чтобы скомпенсировать то, что создают американцы у наших границ. Речь идёт о количественном увеличении военных сил и переходе на более современные системы вооружения.

Например, можно перебазировать туда за короткое время самолёты Миг-31 БМ с ракетами Р37, которые имеют дальность боя практически 400 км вплоть до поражения американских бомбардировщиков. Кроме того, развернуть с Дальнего Востока или с Северного флота береговые ракетные комплексы. В западных районах России развернуть самолёты дальней авиации, вооружённые противокорабельными крылатыми ракетами Х-32 дальностью до 1000 км. Напугать можно лишь боевым оружием. Тут нужен ракетный комплекс, способный нанести удар по военному кораблю и уничтожить его. Константин Сивков Военный эксперт

Помимо этого над Россией летают спутники военного назначения, принадлежащие НАТО, которые Россия сама запускает с собственных носителей по коммерческим контрактам, — разведывательные, спутники связи и навигации. Как это называется, задаются вопросом военные эксперты. Отказ в подобных контрактах способен существенно усложнить разведывательные возможности Северного альянса.

* Организация запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.

Авторы Елена Стафеева