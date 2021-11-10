В Новокузнецке 13-летняя девочка вышла из школы и пропала
Рост Арины 155 сантиметров, телосложение нормальное, глаза карие, смуглая кожа, волосы тёмные. О местонахождении школьницы ничего не известно с 9 ноября.
Пропавшая Арина Порфиненко. Фото © "Лиза алерт"
В Новокузнецке накануне, 9 ноября, пропала 13-летняя девочка, она ушла из школы в неизвестном направлении. Об этом сообщили волонтёры поисково-спасательного отряда "Лиза алерт".
О местонахождении Арины ничего не известно до сих пор. Отмечается, что рост девочки 155 сантиметров, телосложение нормальное. Глаза карие, волосы тёмно-русого оттенка. Школьница была одета в тёмно-синий пуховик до колен с капюшоном, такого же цвета свитер и джинсы. Также на ней были чёрные сапоги и серая шапка.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей Арине, просят звонить по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.
Ранее Лайф сообщал, что в Пермском крае искали двух ушедших из дома школьников. Мальчиков, о местонахождении которых ничего не было известно с 7-го числа, нашли 9 ноября на одной из улиц города.
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