Волонтёры антипедофильского движения рассказали, как режиссёр "Ералаша" совращал детей

Режиссёр Илья Белостоцкий, который внезапно пропал год назад, обнаружился в СИЗО, куда попал по обвинению в педофилии. Во время следствия выяснились подробности его деятельности, которые озвучил kp.ru один из волонтёров интернет-отряда "Дружина нравов". По его словам, преступная история Белостоцкого длится долгие годы.

Фото © YouTube / УлПравда ТВ и VK / Илья Белостоцкий

Белостоцкий поступил в медицинский университет Челябинска на педиатра, где, по версии следствия, он и вынашивал планы по совращению малолеток. О его "грязных" мотивах свидетельствуют материалы на закрытых форумах. Раньше педофильские онлайн-ресурсы были довольно доступны — ещё не было Даркнета. Именно активисты, которые выдавали себя за извращенцев, собрали достаточно улик для задержания Белостоцкого. Выяснилось, что в меде он не доучился, а решил перевестись в институт культуры изучать режиссёрское дело.

Фото © VK / Илья Белостоцкий

Практически сразу Белостоцкий организовал две детские передачи на местном телевидении, которые дали ему возможность отправиться в Подмосковье на фестиваль. Там он познакомился с Ларисой Крапивиной — женой старшего сына того самого детского писателя Крапивина. Она руководила популярным отрядом "Каравелла", и детский режиссёр ей был полезен, поэтому женщина предложила ему сотрудничество.

Фото © VK / Илья Белостоцкий

Режиссёр начал снимать фильмы для "Каравеллы", ездил вместе с детьми в походы. Посмотреть на известный отряд приезжали многие взрослые, среди которых оказалось немало подозрительных личностей. Постепенно Белостоцкий перебрался в Москву и поступил во ВГИК на режиссёрский факультет, а затем устроился в "Ералаш". Но поездок по детским лагерям он не прекратил. Вместе с "Каравеллой" и другими отрядами Белостоцкий выбирался к морю или в горы, где они ставили палаточные лагеря.

И туда тоже зачастили сомнительные гости из разных стран. Объяснялось это тем, что мужчины должны были общаться с вожатыми и детьми, а также делиться опытом. Их всегда встречали с радостью, ведь гости приезжали на машинах и могли привезти из города продукты. Для этого они звали с собой из лагеря пару мальчиков в помощь, которые в ответ получали мороженое, прогулки по городу и пляжам.

Фото © VK / Илья Белостоцкий

Даже из-за серьёзной занятости в "Ералаше" Белостоцкий не переставал искать юные таланты и подработки на стороне. Он часто выезжал в детские лагеря Краснодарского края или Крыма, где предлагал администрации снять для них фильм. Та с готовностью соглашалась на предложение режиссёра именитого тележурнала.

Фото © VK / Илья Белостоцкий

На закрытых форумах Белостоцкий, со слов волонтёров, выступал под ником Демосфен. Среди улик есть записи, в которых Демосфен хвастается, что "его мальчики — элитные и проходят множество кастингов, прежде чем у него оказаться". Других детей педофил обходил стороной — в одном из своих постов он рассказал, что стоило ему отойти от своей схемы, как один из детей заявил на него в милицию. Дело быстро развалилось. "Дружина нравов" собирала новые доказательства и передавала их в правоохранительные органы и руководству "Ералаша", но результата не было. Сейчас режиссёр Белостоцкий арестован, ему грозит 10 лет тюрьмы.