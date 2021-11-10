"Нулевой пациент": Ефремов-младший сыграет главную роль в сериале про вспышку ВИЧ в СССР

Действие разворачивается в 1980-е годы. В детской больнице Элисты происходит первая в стране крупная вспышка ВИЧ: заражены более 70 детей и несколько взрослых.

В Москве и Волгограде стартовали съёмки сериала "Нулевой пациент", который расскажет о вспышке ВИЧ в СССР. Главную роль в киноленте исполнит Никита Ефремов, сообщает "Кинопоиск". Его герой — это врач-эпидемиолог Дмитрий Гончаров, который раньше помогал солдатам в Афганистане, а затем стал руководителем первого СПИД-центра в СССР. Он отправляется в Элисту, чтобы расследовать первую в стране крупную вспышку ВИЧ: заражены более 70 детей и несколько взрослых. Теперь всем — врачам, пациентам, родственникам — нужно сохранить человеческое достоинство перед лицом страшной болезни, от которой пока нет лечения.

Премьера состоится весной 2022 года. В сериале также снимаются Евгений Стычкин, Павел Майков, Аскар Ильясов и Игорь Гордин. Автор сценария Олег Маловичко рассказывает, что для него крайне важной показалась возможность порассуждать о ВИЧ не в медицинском, а в социальном аспекте.

"Дополнительный интерес представляла сама эпоха слома страны, накладывающая отпечаток на происходящее. Это атмосфера перепутья, предощущения надвигающейся катастрофы, но в то же время надежды на новую, лучшую жизнь, отзывающейся в судьбах героев", — говорит он.

По состоянию на 2021 год в России проживало более 1 528 300 инфицированных, 70,5% состояли на диспансерном учёте. По мнению академика Вадима Покровского, эта цифра составляет только 70% от реального количества людей, живущих с ВИЧ в России.