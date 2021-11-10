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В Коми нашли причину возгорания в машине с запертым внутри двухлетним малышом

Когда ребёнка достали из машины на свежий воздух, всё его лицо было в копоти. При этом мальчик, получивший ожоги третьей степени, спал.

10 ноября, 11:33

Скриншот © t.me / syktyvkar01

В загоревшейся в городе Печоре запертой машине, в которой спал двухлетний ребёнок, "коротнул" FM-модулятор в прикуривателе. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Как рассказал отец малыша, 24-летний пожарный, мальчик был с ним, поскольку находится на больничном, оставить сына было не с кем. В компании его и брата парень отправился в столовую, внезапно малыш заснул. Его решено было оставить в машине буквально на 10 минут.

"Ребёнок уснул в детском автокресле. Сына не стал будить и решил быстро перекусить. Машину оставил заведённой, чтобы ребёнок не замёрз. Вместе с братом зашли в столовую, очереди не было. Я взял себе покушать, брат не ел. В столовой был примерно 10 минут", — рассказал папаша.

Выйдя из заведения, парень увидел возле автомобиля пожарных, салон машины был наполнен чёрным дымом. Тогда молодой человек открыл боковую дверь и вытащил сына на свежий воздух. Отмечается, что в этот момент ребёнок спал, а его лицо было в копоти.

"Я его разбудил, он был в сознании. Вызвали скорую, но не дождались и поехали на пожарной машине. Встретили скорую и пересели. Врач сообщил, что у ребёнка ожоги третьей степени", — сказал отец пострадавшего.

Он также отметил, что за рулём находился в трезвом состоянии. При этом не слышал, чтобы в столовой кто-то кричал насчёт возгорания.

Ранее Лайф сообщал, что в Коми малыш едва не погиб в загоревшейся машине, пока отец ел в столовой. Мальчик получил отравление угарным газом, его госпитализировали с ожогами третьей степени. Ребёнок находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

Жителя Якутска задержали по подозрению в убийстве двухлетнего малыша

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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