НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

ФСИН уволила 18 сотрудников после появления видео с пытками в саратовской колонии

Ещё 11 человек привлечены к "строжайшей дисциплинарной ответственности", заверили в ведомстве.

10 ноября, 11:33

Фото © Vitaly V. Kuzminhttp://vitalykuzmin.net/

УФСИН РФ по Саратовской области уволило 18 сотрудников по отрицательным мотивам после проверок фактов истязаний над заключёнными. Об этом сообщил и.о. начальника ведомства Антон Ефаркин в эфире телеканала "ГТРК-Саратов".

"Центральный аппарат ФСИН России и руководство территориального органа принимают исключительные меры по выявлению и установлению всех фактов, которые имели место быть. На сегодняшний день возбуждено пять уголовных дел, уволено со службы по отрицательным мотивам 18 сотрудников, 11 человек привлечены к строжайшей дисциплинарной ответственности", проинформировал он.

Напомним, что скандал начался ещё в начале октября, когда в Сети появилось первое видео из саратовской больницы. ФСИН начала проверку, которая находится на особом контроле руководства ведомства. После этого в Кремле призвали проверить запись, а СК возбудил уголовное дело.


В Кремле не станут вмешиваться в ситуацию с заочным арестом слившего видео с тюремными пытками

В Кремле не станут вмешиваться в ситуацию с заочным арестом слившего видео с тюремными пытками

А ранее проект Gulagu.net опубликовал новое шокирующее видео с пытками и насилием над заключёнными, которое, как утверждается, снято в тюремной больнице в Саратовской области. Речь идёт о шести эпизодах, датированных с июля 2015 года по сентябрь 2020 года и снятых в областной туберкулёзной больнице № 1 (ОТБ-1) ФСИН. Произошедшее уже прокомментировали в Кремле.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1