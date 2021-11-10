ФСИН уволила 18 сотрудников после появления видео с пытками в саратовской колонии
Ещё 11 человек привлечены к "строжайшей дисциплинарной ответственности", заверили в ведомстве.
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УФСИН РФ по Саратовской области уволило 18 сотрудников по отрицательным мотивам после проверок фактов истязаний над заключёнными. Об этом сообщил и.о. начальника ведомства Антон Ефаркин в эфире телеканала "ГТРК-Саратов".
"Центральный аппарат ФСИН России и руководство территориального органа принимают исключительные меры по выявлению и установлению всех фактов, которые имели место быть. На сегодняшний день возбуждено пять уголовных дел, уволено со службы по отрицательным мотивам 18 сотрудников, 11 человек привлечены к строжайшей дисциплинарной ответственности", — проинформировал он.
Напомним, что скандал начался ещё в начале октября, когда в Сети появилось первое видео из саратовской больницы. ФСИН начала проверку, которая находится на особом контроле руководства ведомства. После этого в Кремле призвали проверить запись, а СК возбудил уголовное дело.
А ранее проект Gulagu.net опубликовал новое шокирующее видео с пытками и насилием над заключёнными, которое, как утверждается, снято в тюремной больнице в Саратовской области. Речь идёт о шести эпизодах, датированных с июля 2015 года по сентябрь 2020 года и снятых в областной туберкулёзной больнице № 1 (ОТБ-1) ФСИН. Произошедшее уже прокомментировали в Кремле.
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