Матвиенко не исключила введения более строгих ограничений из-за ситуации с ковидом

На региональном и федеральном уровнях не исключено введение более строгих ограничительных мер из-за ситуации с коронавирусом. О такой вероятности заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. При этом, по её словам, в подобных ситуациях власти опираются на мнение учёных и специалистов.

"Возможно в ряде регионов принятие дополнительных мер, более строгих мер по отдельным категориям граждан, опять-таки ссылаясь на мнение учёных, на мнение специалистов... Возможны и на федеральном уровне некие решения для того, чтобы ситуацию улучшить", — рассказала она журналистам.