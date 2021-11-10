Матвиенко не исключила введения более строгих ограничений из-за ситуации с ковидом
Глава Совфеда подчеркнула, что при принятии подобных решений власти опираются на мнение учёных и специалистов.
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На региональном и федеральном уровнях не исключено введение более строгих ограничительных мер из-за ситуации с коронавирусом. О такой вероятности заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. При этом, по её словам, в подобных ситуациях власти опираются на мнение учёных и специалистов.
"Возможно в ряде регионов принятие дополнительных мер, более строгих мер по отдельным категориям граждан, опять-таки ссылаясь на мнение учёных, на мнение специалистов... Возможны и на федеральном уровне некие решения для того, чтобы ситуацию улучшить", — рассказала она журналистам.
Спикер СФ подчеркнула, что правительство и оперштаб ведут тщательнейшую работу в этом направлении, информация ежедневно поступает президенту.
А ранее главный санитарный врач страны Анна Попова заявляла, что результаты прошедших в России нерабочих дней напрямую скажутся на том, как большинство граждан проведёт Новый год. В свою очередь замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов отметил, что нерабочие дни дали свой эффект и во многих регионах темпы прироста новых случаев заражения ковидом замедлились.
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