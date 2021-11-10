Сексолог раскрыла главные причины возникновения любовных треугольников

Охлаждение чувств, ухудшение качества интимной жизни, частые ссоры и выяснения отношений — всё это причины разлада для многих пар. В большинстве своём именно из-за проблем в личной жизни и появляются любовные треугольники. Как пояснила психолог и сексолог Александра Миллер, в браке они чаще всего возникают из-за супружеской скуки и невнимательности второй половинки.

По словам специалиста, отношения в рамках треугольника можно охарактеризовать постоянной адреналиновой встряской. Многие партнёры во время двойной игры, как уточнила психолог, испытывают невероятные ощущения и, словно наркоманы, "подсаживаются на иглу", с которой не так просто слезть.

"Эти мучительные ожидания, ревность, жаркие переписки и яркие встречи. Но мужчина понимает: если начнёт жить с этой любовницей, она станет такой же, как жена, отношения потеряют свою остроту и придётся опять искать новый огонь", — приводит РИА ФАН слова Миллер.

Что касается представительниц прекрасного пола, они нередко заводят романы на стороне среди своих массажистов, водителей или репетиторов. Зачастую такие мужчины, как указала сексолог, являются альфонсами, которые не планируют содержать избранницу и тем более уводить её из семьи. Также, по словам специалиста, женщины, уделяющие время только ребёнку, совершают большую ошибку, которая увеличивает риск неверности в отношениях.

При этом влюбляться несколько раз на протяжении жизни и заводить новые отношения Миллер считает нормальным, а вот путаница ничем хорошим обычно не заканчивается. Поэтому, если один из партнёров понимает, что встретил родственную душу, сначала следует завершить текущие отношения, а потом уже начинать новые, подчеркнула эксперт.