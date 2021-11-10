Профиль главы Instagram заблокировали, поверив в фейк о его смерти

Мошенник убедил модераторов "Инстаграма" в смерти главы социальной сети Адама Моссери, после чего сотрудники заблокировали аккаунт бизнесмена. Об этом сообщило издание Vice.

По словам самого мошенника, он опубликовал в Сети ложный некролог о смерти Моссери. Из-за действий хакера аккаунт главы соцсети был помечен как страничка умершего человека после подтверждения модераторами. Для этого также может подойти свидетельство о смерти или новостная статья. Информацию на мемориальной страничке не получится изменить или удалить, а если другие пользователи захотят зайти в аккаунт с паролем, попытка будет провалена. Кроме того, при переходе на такой аккаунт появляется плашка "Светлая память", как это и случилось с профилем Моссери.

Пресс-служба соцсети подтвердила изданию, что блокировка страницы Моссери произошла в сентябре, отметив, что проблема была оперативно решена. По утверждению мошенника, другие аккаунты, которые попадают под его прицел, не восстанавливают с такой же скоростью. По его словам, некоторые даже платно меморизируют профили с помощью фальшивых некрологов. Запрос обрабатывается в течение пары дней, а схема мошенников срабатывает в 98% случаев.