Облёты белорусской госграницы с привлечением российской авиации будут регулярными

В Министерстве обороны Белоруссии рассказали о привлечении российских бомбардировщиков Ту-22М3 к патрулированию госграницы в воздушном пространстве республики. В ведомстве предупредили, что такие облёты будут регулярными.

"Выполнены задачи патрулирования государственной границы в воздушном пространстве Республики Беларусь с привлечением двух самолётов Ту-22М3 Воздушно-космических сил России. Если ранее такие полёты стратегической бомбардировочной авиации носили цикличный характер, то с сегодняшнего дня они будут выполняться на регулярной основе", — говорится в сообщении пресс-службы.