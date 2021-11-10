Облёты белорусской госграницы с привлечением российской авиации будут регулярными
Ранее в патрулировании поучаствовали дальние бомбардировщики Ту-22М3 ВКС России. Оба самолёта уже вернулись на аэродром базирования.
Фото © Dmitriy Pichugin / airliners.net
В Министерстве обороны Белоруссии рассказали о привлечении российских бомбардировщиков Ту-22М3 к патрулированию госграницы в воздушном пространстве республики. В ведомстве предупредили, что такие облёты будут регулярными.
"Выполнены задачи патрулирования государственной границы в воздушном пространстве Республики Беларусь с привлечением двух самолётов Ту-22М3 Воздушно-космических сил России. Если ранее такие полёты стратегической бомбардировочной авиации носили цикличный характер, то с сегодняшнего дня они будут выполняться на регулярной основе", — говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее Лайф сообщал, что бомбардировщики ВКС России выполнили патрулирование над Белоруссией и поучаствовали в разборе действий боевых расчётов, выполняющих задачи дежурства по противовоздушной обороне в Единой региональной системе ПВО Союзного государства. Проверкой руководил командующий ВВС и войсками ПВО Белоруссии. Все поставленные задачи были полностью выполнены, и после окончания дальние бомбардировщики Ту-22М3 вернулись на аэродром базирования на территории России.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось попасть на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно за колючее заграждение, многие беженцы получили ранения.
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