"Я даже не мог поверить": Интерпол вернул сибиряку угнанный 15 лет назад автомобиль
"Тойота" пропала из гаража в Новосибирске в 2006-м, а нашли её в Иркутске лишь недавно, причём абсолютно случайно.
Скриншот видео © Instagram / gibdd.38
Сотрудники полиции и Интерпола вернули жителю Новосибирска автомобиль Toyota Camry, который был угнан 15 лет назад. Преступление раскрыли при помощи коллег из Японии и представителей завода-изготовителя, сообщили в УГИБДД по Иркутской области. Об обнаружении авто ведомство рассказало в посте в своём аккаунте в "Инстаграме".
Как отмечается, инспекторы ГИБДД остановили подозрительный автомобиль при патрулировании и в ходе осмотра выяснили, что на кузове перебит номер. В результате было возбуждено уголовное дело, а к расследованию подключились сотрудники Интерпола. Однако им пришлось обратиться к коллегам из Японии, чтобы установить оригинальный код.
В итоге удалось выяснить, что машина была угнана в 2006 году из гаража. А когда жителю Новосибирска сообщили, что нашёлся его пропавший автомобиль, тот сначала не поверил.
"Я даже не мог поверить, что машина нашлась. Мы покупали её в салоне, в те времена это было очень дорогое приобретение", — отметил собственник.
Мужчина приехал в Иркутск, чтобы забрать машину. Он поблагодарил полицейских за работу.
Ранее Лайф сообщал, что у известной инста-блогерши угнали Bentley под предлогом помощи с техосмотром. Полгода девушка верила словам приятеля и ждала окончания "ремонта", а затем обратилась в полицию.
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