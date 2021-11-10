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"Я даже не мог поверить": Интерпол вернул сибиряку угнанный 15 лет назад автомобиль

"Тойота" пропала из гаража в Новосибирске в 2006-м, а нашли её в Иркутске лишь недавно, причём абсолютно случайно.

10 ноября, 12:18

Скриншот видео © Instagram / gibdd.38

Сотрудники полиции и Интерпола вернули жителю Новосибирска автомобиль Toyota Camry, который был угнан 15 лет назад. Преступление раскрыли при помощи коллег из Японии и представителей завода-изготовителя, сообщили в УГИБДД по Иркутской области. Об обнаружении авто ведомство рассказало в посте в своём аккаунте в "Инстаграме".

Как отмечается, инспекторы ГИБДД остановили подозрительный автомобиль при патрулировании и в ходе осмотра выяснили, что на кузове перебит номер. В результате было возбуждено уголовное дело, а к расследованию подключились сотрудники Интерпола. Однако им пришлось обратиться к коллегам из Японии, чтобы установить оригинальный код.

В итоге удалось выяснить, что машина была угнана в 2006 году из гаража. А когда жителю Новосибирска сообщили, что нашёлся его пропавший автомобиль, тот сначала не поверил.

"Я даже не мог поверить, что машина нашлась. Мы покупали её в салоне, в те времена это было очень дорогое приобретение", — отметил собственник.

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Мужчина приехал в Иркутск, чтобы забрать машину. Он поблагодарил полицейских за работу.

Ранее Лайф сообщал, что у известной инста-блогерши угнали Bentley под предлогом помощи с техосмотром. Полгода девушка верила словам приятеля и ждала окончания "ремонта", а затем обратилась в полицию.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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