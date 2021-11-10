Сотрудники полиции и Интерпола вернули жителю Новосибирска автомобиль Toyota Camry, который был угнан 15 лет назад. Преступление раскрыли при помощи коллег из Японии и представителей завода-изготовителя, сообщили в УГИБДД по Иркутской области. Об обнаружении авто ведомство рассказало в посте в своём аккаунте в "Инстаграме".

Как отмечается, инспекторы ГИБДД остановили подозрительный автомобиль при патрулировании и в ходе осмотра выяснили, что на кузове перебит номер. В результате было возбуждено уголовное дело, а к расследованию подключились сотрудники Интерпола. Однако им пришлось обратиться к коллегам из Японии, чтобы установить оригинальный код.

В итоге удалось выяснить, что машина была угнана в 2006 году из гаража. А когда жителю Новосибирска сообщили, что нашёлся его пропавший автомобиль, тот сначала не поверил.

"Я даже не мог поверить, что машина нашлась. Мы покупали её в салоне, в те времена это было очень дорогое приобретение", — отметил собственник.

Мужчина приехал в Иркутск, чтобы забрать машину. Он поблагодарил полицейских за работу.