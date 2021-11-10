НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Пригожин заступился за Ротару после слов её сестры о "возвращении" Крыма Украине

По словам продюсера, певица любила и будет любить нашу страну, однако из-за того, что живёт в Незалежной, вынуждена "подчиниться под все эти политические тренды".

10 ноября, 12:09

София Ротару. Фото © Instagram / sofiarotaru.official

Продюсер Иосиф Пригожин заступился за известную певицу Софию Ротару, сестра которой заявила об ожидании "возвращения" Крыма в состав Украины, отметив, что артистка стала "жертвой политического расклада". Таким мнением он поделился в беседе с Лайфом.

"София Михайловна любила и будет любить нашу страну, я уверен в этом. Она не делит её между Украиной и Россией. Просто она живёт там (на Украине. — Прим. Лайфа), и, к сожалению, все обстоятельства у неё там, и она вынуждена подчиниться под все эти политические тренды. Я хотел бы заступиться за неё, но вот за сестру её не могу говорить, потому что я в принципе с ней не знаком. И подобные заявления София Ротару не может делать, это глупость несусветная", — сказал Пригожин.

В Думе сожалеют из-за слов сестры Ротару, понадеявшейся на "возвращение" Крыма Украине

В Думе сожалеют из-за слов сестры Ротару, понадеявшейся на "возвращение" Крыма Украине

Продюсер отметил, что артисты "порой ляпают всё что попало" и с этим ничего не поделать. Кроме того, по его словам, нужно прекрасно понимать, что Крым никогда не "вернётся" Украине, это невозможно ни при каких обстоятельствах.

Ранее Лайф рассказывал, что свежее видео с Софией Ротару напугало поклонников симптомами неизлечимой болезни. На ролике 74-летняя певица с трудом удерживает микрофон и явно пытается скрыть тремор. Однако врач усомнился в наличии серьёзной болезни у артистки, отметив, что двигается она "бодрячком".

Как известно, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1