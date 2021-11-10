Пригожин заступился за Ротару после слов её сестры о "возвращении" Крыма Украине

Продюсер Иосиф Пригожин заступился за известную певицу Софию Ротару, сестра которой заявила об ожидании "возвращения" Крыма в состав Украины, отметив, что артистка стала "жертвой политического расклада". Таким мнением он поделился в беседе с Лайфом.

"София Михайловна любила и будет любить нашу страну, я уверен в этом. Она не делит её между Украиной и Россией. Просто она живёт там (на Украине. — Прим. Лайфа), и, к сожалению, все обстоятельства у неё там, и она вынуждена подчиниться под все эти политические тренды. Я хотел бы заступиться за неё, но вот за сестру её не могу говорить, потому что я в принципе с ней не знаком. И подобные заявления София Ротару не может делать, это глупость несусветная", — сказал Пригожин.

Продюсер отметил, что артисты "порой ляпают всё что попало" и с этим ничего не поделать. Кроме того, по его словам, нужно прекрасно понимать, что Крым никогда не "вернётся" Украине, это невозможно ни при каких обстоятельствах.

Ранее Лайф рассказывал, что свежее видео с Софией Ротару напугало поклонников симптомами неизлечимой болезни. На ролике 74-летняя певица с трудом удерживает микрофон и явно пытается скрыть тремор. Однако врач усомнился в наличии серьёзной болезни у артистки, отметив, что двигается она "бодрячком".