Забеременевшая от родственника девятиклассница сбежала из дома, чтобы не делать аборт

Настоящая драма развернулась в небольшом посёлке Коченевского района Новосибирской области. Там забеременевшая от дальнего родственника девятиклассница сбежала из дома после того, как её мать потребовала сделать аборт.

Как сообщает сайт kp.ru, 16-летняя Юля и 24-летний Андрей являются дальними родственниками, однако знакомы они всего лишь четыре года. По словам сестры молодого человека, брат приехал работать в деревню скотником, и тогда у него довольно быстро завязались отношения с молодой девчонкой. При этом родственница убеждена, что школьница "сама липла" к Андрею. В частности, поначалу приносила ему на работу еду, а потом предложила встречаться.

Этим летом жители посёлка узнали, что Юля находится на четвёртом месяце беременности. Мама школьницы потребовала немедленно сделать аборт, на что девочка ответила категоричным отказом. В итоге Юля и Андрей решили уехать подальше от такой родни и сняли дом в соседнем селе, сейчас они вовсю готовятся к рождению малыша. При этом девушка не забросила учёбу, а просто перевелась на дистанционный формат.

А недавно этой историей заинтересовались местные полицейские. О ней они узнали от сотрудников больницы, в которой лежала будущая мать. Если будет доказано, что близость у молодых людей произошла, когда девушке не исполнилось 16 лет, то её возлюбленному грозит до четырёх лет тюрьмы.