Иммунолог объяснила появление "ковидной аллергии" у переболевших

Аллергическая реакция, появляющаяся у пациентов после перенесённого коронавируса, может быть вызвана препаратами, принимаемыми во время лечения, а также стрессом. Об этом рассказала первый вице-президент Ассоциации аллергологов и иммунологов, профессор Наталья Ильина.

"Это не аллергия в привычном понимании, когда происходит контакт с определённым аллергеном, а уртикарный дермографизм (форма крапивницы, которая проявляется появлением волдырей. — Прим. Лайфа)", — приводит её слова kp.ru.

Как раз он и может отражать реакцию организма на лекарства или на стресс, который был у пациента в ходе болезни, уточнила Ильина.

Чтобы облегчить состояние, нужно принимать антигистаминные препараты, посоветовала медик. В этом случае улучшение должно наступить в течение недели, однако если симптомы сохраняются на протяжении двух недель и более, то это повод обратиться к специалисту.