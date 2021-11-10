Голикова рассказала об уровне коллективного иммунитета к ковиду в России
Наиболее высокие показатели зафиксированы в Туве, Подмосковье, Москве, Петербурге, Карелии и Севастополе, отметила вице-премьер.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции у населения России достиг 48,4%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она также перечислила регионы, где зафиксированы самые низкие и высокие показатели.
"Не растёт уровень коллективного иммунитета в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Татарстане, Томской области, Ставрополье и Камчатке", — отметила Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.
По её словам, наилучшие показатели зафиксированы в Туве, Подмосковье, Карелии, Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе.
Ранее в Кремле рассказали о судьбе QR-кодов после окончания пандемии. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что на данный момент никто не может спрогнозировать, когда она наконец завершится.
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