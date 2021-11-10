Голикова призвала привиться всех россиян, не имеющих медотвода от вакцинации
По словам вице-премьера, на данный момент, чтобы добиться достаточного уровня коллективного иммунитета к ковиду, необходимо сделать прививки ещё порядка 22 миллионам человек.
Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Россияне, у которых нет медицинских показаний, чтобы не делать прививку от коронавируса, должны пройти вакцинацию. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с правительством.
"Все граждане РФ, которые на сегодняшний день не имеют медицинского отвода от вакцинации, должны вакцинацию пройти", — сказала Голикова.
Она отметила, что минимального необходимого уровня коллективного иммунитета удастся достичь, если 80% взрослого населения будут составлять вакцинированные и переболевшие. Чтобы этого добиться, нужно уже сейчас привить порядка 22 миллионов человек, а ревакцинировать — ещё порядка девяти миллионов.
Ранее Голикова сообщила, что коечный фонд для пациентов с ковидом в России занят на 82,8%. При этом сразу в 41 регионе занятость мест выше среднероссийского показателя, заметила вице-премьер.
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