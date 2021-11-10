У Минпросвещения нет планов по переводу российских школ на дистант

На сегодняшний день никаких планов по переводу школ России на дистанционное обучение не существует, это временная мера во время пандемии. Об этом заявил глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Хочу ещё раз подчеркнуть, что никаких планов по переводу школ на дистанционное обучение не существует, это вынужденная временная мера, чтобы не допустить распространения вспышек заболеваний", — сказал он на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Уже 90% школ страны вернулись к очному обучению, добавил министр. При этом в некоторых регионах всё ещё идут школьные каникулы из-за решения о продлении нерабочих дней, но после их окончания образовательные учреждения вернутся к привычному режиму работы.

На сегодняшний день лишь 18 школ закрыты на карантин, это 0,04% от их общего количества, заметил глава Минпросвещения.