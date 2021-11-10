Многие усилия могут пойти насмарку при задержке с вакцинацией от ковида, заявил Путин

Если жители России запоздают с достижением коллективного иммунитета и ревакцинацией от ковида, многие усилия попросту пойдут насмарку. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. На совещании с членами правительства российский лидер попросил вице-премьера Татьяну Голикову повторить доклад о необходимости достижения определённого уровня вакцинации.

"В связи с тем, что если мы этого (вакцинация 80% населения. — Прим. Лайфа) не сделаем к определённому сроку, тогда мы запоздаем и с ревакцинацией, и тогда многие усилия, которые были предприняты до сих пор, они могут пойти насмарку", — подчеркнул Путин.

Глава государства отметил необходимость дать соответствующие разъяснения не только членам кабмина, но и всем гражданам РФ.