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Многие усилия могут пойти насмарку при задержке с вакцинацией от ковида, заявил Путин

Глава государства отметил, что необходимо дать соответствующие разъяснения не только членам кабмина, но и всем гражданам РФ.

10 ноября, 12:48

Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru

Если жители России запоздают с достижением коллективного иммунитета и ревакцинацией от ковида, многие усилия попросту пойдут насмарку. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. На совещании с членами правительства российский лидер попросил вице-премьера Татьяну Голикову повторить доклад о необходимости достижения определённого уровня вакцинации.

"В связи с тем, что если мы этого (вакцинация 80% населения. — Прим. Лайфа) не сделаем к определённому сроку, тогда мы запоздаем и с ревакцинацией, и тогда многие усилия, которые были предприняты до сих пор, они могут пойти насмарку", — подчеркнул Путин.

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Глава государства отметил необходимость дать соответствующие разъяснения не только членам кабмина, но и всем гражданам РФ.

Ранее Лайф рассказывал, что Александр Гинцбург выступил за обязательную вакцинацию от ковида и назвал условие окончания пандемии. Специалист сравнил вирусную инфекцию с Карфагеном, который должен быть разрушен, и призвал тех, кто уже сделал прививку, "вдалбливать" необходимость этого остальным.


Голикова призвала привиться всех россиян, не имеющих медотвода от вакцинации

Голикова призвала привиться всех россиян, не имеющих медотвода от вакцинации

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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