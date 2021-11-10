Показавший средний палец Зеленскому депутат нашёл в машине устройство слежения
По словам Лероса, без приказа президента Украины трекер в его автомобиль никто бы не установил.
Фото © Facebook / Geo Leros
Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Гео Лерос, который показал средний палец президенту Украины, обнаружил под своим автомобилем устройство слежения. Как сообщает телеграм-канал "Политика страны", он считает причастными к этому Владимира Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака.
"Без приказа Зеленского и Ермака никто этого бы не сделал, как и слежку за мной эсбэушников, которых я поймал ещё полгода назад", — указал парламентарий.
Ситуацию Лерос прокомментировал и в посте в своём аккаунте в Facebook, показав фото найденного устройства.
Ранее Лайф рассказывал, что Лерос предложил вручить Зеленскому "Оскар" после покушения на первого советника главы государства Сергея Шефира. Однако парламентарии отклонили эту инициативу и даже посмеивались во время голосования.
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