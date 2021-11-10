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Показавший средний палец Зеленскому депутат нашёл в машине устройство слежения

По словам Лероса, без приказа президента Украины трекер в его автомобиль никто бы не установил.

10 ноября, 12:42
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/leros.geo" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Geo Leros</a></p>

Фото © Facebook / Geo Leros

Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Гео Лерос, который показал средний палец президенту Украины, обнаружил под своим автомобилем устройство слежения. Как сообщает телеграм-канал "Политика страны", он считает причастными к этому Владимира Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака.

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"Без приказа Зеленского и Ермака никто этого бы не сделал, как и слежку за мной эсбэушников, которых я поймал ещё полгода назад", — указал парламентарий.

Ситуацию Лерос прокомментировал и в посте в своём аккаунте в Facebook, показав фото найденного устройства.

Ранее Лайф рассказывал, что Лерос предложил вручить Зеленскому "Оскар" после покушения на первого советника главы государства Сергея Шефира. Однако парламентарии отклонили эту инициативу и даже посмеивались во время голосования.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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