Показавший средний палец Зеленскому депутат нашёл в машине устройство слежения

Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Гео Лерос, который показал средний палец президенту Украины, обнаружил под своим автомобилем устройство слежения. Как сообщает телеграм-канал "Политика страны", он считает причастными к этому Владимира Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака.

"Без приказа Зеленского и Ермака никто этого бы не сделал, как и слежку за мной эсбэушников, которых я поймал ещё полгода назад", — указал парламентарий.

Ситуацию Лерос прокомментировал и в посте в своём аккаунте в Facebook, показав фото найденного устройства.