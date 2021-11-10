"Изнасилованная" студентка из Екатеринбурга попала в больницу

23-летняя студентка из Екатеринбурга, которая ранее заявила, что её изнасиловали прямо в парке, а затем в отеле, попала в больницу. О состоянии Алины Гаршиной рассказал её адвокат Евгений Черных.

"Алина получает медицинскую помощь. Это связано с произошедшим и общественным резонансом. Хейт, который в социальных сетях обрушился на Алину, стал одной из причин госпитализации", — приводит слова юриста портал E1.ru.

В этой истории каждый видит для себя свою правду, отметил адвокат. Однако он пояснил, что полностью доверяет словам Алины. По его мнению, девушка получила тяжёлую душевную травму, так как стала настоящей жертвой насилия.