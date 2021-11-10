"Изнасилованная" студентка из Екатеринбурга попала в больницу
Хейт, который обрушился на Алину в социальных сетях, стал одной из причин госпитализации, поведал адвокат девушки. По его мнению, клиентка получила тяжёлую душевную травму.
Алина Гаршина. Фото © Instagram / garshinaalina
23-летняя студентка из Екатеринбурга, которая ранее заявила, что её изнасиловали прямо в парке, а затем в отеле, попала в больницу. О состоянии Алины Гаршиной рассказал её адвокат Евгений Черных.
"Алина получает медицинскую помощь. Это связано с произошедшим и общественным резонансом. Хейт, который в социальных сетях обрушился на Алину, стал одной из причин госпитализации", — приводит слова юриста портал E1.ru.
В этой истории каждый видит для себя свою правду, отметил адвокат. Однако он пояснил, что полностью доверяет словам Алины. По его мнению, девушка получила тяжёлую душевную травму, так как стала настоящей жертвой насилия.
В конце октября Лайф сообщал, что Алина обвинила мужчину в изнасиловании, однако в полиции заподозрили, что история может быть весьма приукрашена. Как оказалось, вместе со своим "насильником" девушка разгуливала по гостинице и даже ходила в магазин. При этом сотрудники отеля рассказали, что вернулась студентка с соком и мороженым в руках, после чего пара отправилась в номер.
Ранее Лайф рассказывал, что 18-летняя студентка из Санкт-Петербурга обвинила рэпера Yung Trappa в изнасиловании. В полиции девушка рассказала, что музыкант ворвался к ней посреди ночи, избил и дважды принудил к сексу. Сам же он заявил, что всё произошло по обоюдному согласию, а наутро девушка якобы спокойно уехала по своим делам. На рэпера завели уголовные дела по статьям "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера" и отправили в СИЗО на два месяца.
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