НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Премьер Польши предложил заблокировать полёты из стран Ближнего Востока в Белоруссию

С такой инициативой Моравецкий выступил после встречи с главой Евросовета Шарлем Мишелем в Варшаве.

10 ноября, 12:44

Фото © ТАСС / Юрий Шамшур

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с предложением заблокировать полёты из стран Ближнего Востока в Белоруссию. Такую инициативу он озвучил на фоне миграционного кризиса на белорусско-польской границе.

"Мы должны говорить о том, чтобы заблокировать полёты из стран Ближнего Востока в Белоруссию", — сказал Моравецкий после встречи с главой Евросовета Шарлем Мишелем в Варшаве.

Мигрант рассказал, сколько стоила "путёвка беженца" в Белоруссию

Мигрант рассказал, сколько стоила "путёвка беженца" в Белоруссию

Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорвать границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий увидел связь между миграционным кризисом на границе и политикой Москвы, которая якобы имеет влияние на белорусского лидера Александра Лукашенко. В Кремле назвали эти слова абсолютно безответственными и неприемлемыми.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1