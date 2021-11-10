Премьер Польши предложил заблокировать полёты из стран Ближнего Востока в Белоруссию

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с предложением заблокировать полёты из стран Ближнего Востока в Белоруссию. Такую инициативу он озвучил на фоне миграционного кризиса на белорусско-польской границе.

"Мы должны говорить о том, чтобы заблокировать полёты из стран Ближнего Востока в Белоруссию", — сказал Моравецкий после встречи с главой Евросовета Шарлем Мишелем в Варшаве.