НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Кличко каждое утро молится за аварийный мост Патона

По его словам, на реконструкцию одного из главных сооружений Киева необходимо более чем полмиллиарда долларов, однако таких денег в бюджете города нет.

10 ноября, 13:29
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/photos/2943695552515645" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Віталій Кличко</a></p>

Фото © Facebook / Віталій Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал состояние мостов в городе и заявил, что каждое утро молится за один из самых главных и уникальных — мост Патона.

"60% бюджета Киева забирает центральный бюджет. В Киеве генерируется на самом деле 600 миллиардов гривен, остаётся лишь 60. Нам этих денег недостаточно для реализации многих проектов. Нам и метро нужно строить, и мосты. Честно говоря, каждое утро я молюсь, чтобы ни в коем случае там… с мостом Патона всё было нормально", — сказал Кличко в интервью Дмитрию Гордону, уточнив, что сооружение находится в аварийном состоянии.

"Как бы тебе надрать уши, блин": Кличко признался в фантазиях об избиениях украинских политиков

"Как бы тебе надрать уши, блин": Кличко признался в фантазиях об избиениях украинских политиков

Градоначальник добавил, что проверка всех мостов в городе показала, что 70 из них находятся в аварийном состоянии. К настоящему моменту отремонтировано 30, однако денег не хватает, добавил Кличко, заметив, что реконструкция моста Патона обойдётся в более чем полмиллиарда долларов.

А ранее Виталий Кличко испугался вопроса о президентстве и дал ответ в своём стиле. Градоначальник не стал однозначно отвечать, говоря о решении баллотироваться на главный украинский пост.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1