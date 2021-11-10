Кличко каждое утро молится за аварийный мост Патона

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал состояние мостов в городе и заявил, что каждое утро молится за один из самых главных и уникальных — мост Патона.

"60% бюджета Киева забирает центральный бюджет. В Киеве генерируется на самом деле 600 миллиардов гривен, остаётся лишь 60. Нам этих денег недостаточно для реализации многих проектов. Нам и метро нужно строить, и мосты. Честно говоря, каждое утро я молюсь, чтобы ни в коем случае там… с мостом Патона всё было нормально", — сказал Кличко в интервью Дмитрию Гордону, уточнив, что сооружение находится в аварийном состоянии.

Градоначальник добавил, что проверка всех мостов в городе показала, что 70 из них находятся в аварийном состоянии. К настоящему моменту отремонтировано 30, однако денег не хватает, добавил Кличко, заметив, что реконструкция моста Патона обойдётся в более чем полмиллиарда долларов.