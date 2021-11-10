Москвичка изнасиловала пришедшую поздравить её с днём рождения подругу

В Москве 41-летняя женщина изнасиловала подругу, которая пришла поздравить её с днём рождения. Как сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источники, инцидент произошёл в начале ноября в квартире на улице Генерала Белова.

Уточняется, что именинница сразу же пригласила жертву к столу и начала предлагать алкогольные напитки. Вместе они пропустили несколько бокальчиков, и спустя некоторое время гостья засобиралась домой. Однако у виновницы торжества были совсем другие планы.

Так, женщина схватила 30-летнюю подругу в коридоре и начала стаскивать с неё одежду. Несмотря на крики и сопротивление, ей удалось совершить насильственные действия. После случившегося потерпевшая обратилась в полицию. Сейчас по факту инцидента правоохранители проводят проверку.

