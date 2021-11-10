Актриса Елена Сафонова пострадала в ДТП в Москве

Актриса Елена Сафонова попала в ДТП на проспекте Мира в Москве. Как сообщает телеканал "360", в авто артистки врезалась другая машина, выехавшая на встречку.

Сафонова доставлена в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с закрытым переломом надколенника, переломом рёбер и другими травмами.

В столичном Дептрансе подтвердили, что ДТП на проспекте Мира сегодня действительно произошло, однако личности пострадавших не раскрываются. Так, в районе дома 44 столкнулись три автомобиля. Сейчас движение в сторону центра осуществляется по двум полосам из четырёх, в область — по двум полосам из трёх. Водителей просят объезжать место аварии по Олимпийскому проспекту.

Фото © Телеграм-канал Дептранса Москвы