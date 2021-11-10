НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Актриса Елена Сафонова пострадала в ДТП в Москве

Звезду фильмов "Принцесса на бобах" и "Зимняя вишня" госпитализировали с переломами рёбер и надколенника.

10 ноября, 13:08

Фото © ТАСС / Олег Дьяченко

Актриса Елена Сафонова попала в ДТП на проспекте Мира в Москве. Как сообщает телеканал "360", в авто артистки врезалась другая машина, выехавшая на встречку.

Сафонова доставлена в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с закрытым переломом надколенника, переломом рёбер и другими травмами.

Съёмки "Чёрной пантеры – 2" приостановлены из-за травмы актрисы

Съёмки "Чёрной пантеры – 2" приостановлены из-за травмы актрисы

В столичном Дептрансе подтвердили, что ДТП на проспекте Мира сегодня действительно произошло, однако личности пострадавших не раскрываются. Так, в районе дома 44 столкнулись три автомобиля. Сейчас движение в сторону центра осуществляется по двум полосам из четырёх, в область — по двум полосам из трёх. Водителей просят объезжать место аварии по Олимпийскому проспекту.

Фото © Телеграм-канал Дептранса Москвы

Фото © Телеграм-канал Дептранса Москвы

Елена Сафонова — советская и российская актриса, прославившаяся благодаря ролям в романтической комедии "Принцесса на бобах" и мелодраме "Зимняя вишня". Также артистка известна по лентам "Где находится нофелет?", "Женская собственность", "Катала", "Империя под ударом", "Заяц над бездной" и другим. О творческом пути и личной жизни артистки читайте на uznayvse.ru.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1