В Краснодаре недовольный обслуживанием пьяный мужчина вернулся в поликлинику с автоматом
Его скрутили прибывшие на место сотрудники Росгвардии и передали представителям Центра по противодействию экстремизму.
Кадр из видео © VK / "Типичный Краснодар"
В Краснодаре пьяный мужчина вернулся в поликлинику с автоматом из-за качества обслуживания. Видео © VK / "Типичный Краснодар"
В Краснодаре пьяный мужчина с автоматом пришёл в поликлинику. Как узнал Лайф, ему не понравилось обслуживание, поэтому неадекват сходил за оружием и вернулся.
Всё произошло днём 10 ноября на улице Ставропольской, 142. На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии и задержали буйного горожанина. Как видно на кадрах, вокруг здания стоят сразу несколько автомобилей ведомства, а также пожарная машина. Сейчас задержанным занимается Центр по противодействию экстремизму МВД РФ.
Ранее Лайф рассказывал, что в городе Асбесте Свердловской области 2 ноября были обстреляны ковидная больница и автомобиль врача. В результате происшествия никто не пострадал, однако машина получила серьёзные повреждения, а в здании больницы было разбито стекло. Кроме того, одна из пуль попала в кислородную разводку. Подозреваемый был задержан, суд отправил его под стражу на два месяца.
Комментариев: 0