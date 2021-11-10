В Краснодаре недовольный обслуживанием пьяный мужчина вернулся в поликлинику с автоматом

В Краснодаре пьяный мужчина вернулся в поликлинику с автоматом из-за качества обслуживания. Видео © VK / "Типичный Краснодар"

В Краснодаре пьяный мужчина с автоматом пришёл в поликлинику. Как узнал Лайф, ему не понравилось обслуживание, поэтому неадекват сходил за оружием и вернулся.

Всё произошло днём 10 ноября на улице Ставропольской, 142. На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии и задержали буйного горожанина. Как видно на кадрах, вокруг здания стоят сразу несколько автомобилей ведомства, а также пожарная машина. Сейчас задержанным занимается Центр по противодействию экстремизму МВД РФ.