В Минздраве Коми рассказали о состоянии малыша, едва не погибшего в загоревшейся машине

Двухлетний малыш, оказавшийся запертым в загоревшейся машине в городе Печоре, находится в детской реанимации городской центральной районной больницы. О его состоянии рассказали Лайфу в пресс-службе Минздрава Республики Коми.

"Состояние стабильно тяжёлое. Ожоги верхних дыхательных путей и отравление угарным газом, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Ребёнку два года 11 месяцев", — сказали нам в ведомстве.