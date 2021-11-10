В Минздраве Коми рассказали о состоянии малыша, едва не погибшего в загоревшейся машине
Мальчику, которому почти три года, врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Ребёнок всё ещё находится в реанимации.
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Двухлетний малыш, оказавшийся запертым в загоревшейся машине в городе Печоре, находится в детской реанимации городской центральной районной больницы. О его состоянии рассказали Лайфу в пресс-службе Минздрава Республики Коми.
"Состояние стабильно тяжёлое. Ожоги верхних дыхательных путей и отравление угарным газом, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Ребёнку два года 11 месяцев", — сказали нам в ведомстве.
Ранее Лайф сообщал, что в Коми малыш едва не погиб в загоревшейся машине, пока отец ел в столовой. Мальчик получил отравление угарным газом, его госпитализировали с ожогами третьей степени. Ребёнок находится в реанимации в тяжёлом состоянии.
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