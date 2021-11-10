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В Минздраве Коми рассказали о состоянии малыша, едва не погибшего в загоревшейся машине

Мальчику, которому почти три года, врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Ребёнок всё ещё находится в реанимации.

10 ноября, 12:57

Фото © Pixabay

Двухлетний малыш, оказавшийся запертым в загоревшейся машине в городе Печоре, находится в детской реанимации городской центральной районной больницы. О его состоянии рассказали Лайфу в пресс-службе Минздрава Республики Коми.

"Состояние стабильно тяжёлое. Ожоги верхних дыхательных путей и отравление угарным газом, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Ребёнку два года 11 месяцев", — сказали нам в ведомстве.

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Ранее Лайф сообщал, что в Коми малыш едва не погиб в загоревшейся машине, пока отец ел в столовой. Мальчик получил отравление угарным газом, его госпитализировали с ожогами третьей степени. Ребёнок находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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