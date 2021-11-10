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Молодой российский хоккеист умер из-за травмы позвоночника

Спортсмен является воспитанником магнитогорского "Металлурга".

10 ноября, 12:53
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<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/mhk_lipetsk?w=wall-62380862_17907&z=photo-62380862_457254142/album-62380862_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МХК Липецк | НМХЛ | Хоккей</a></p>

Фото © VK / МХК Липецк | НМХЛ | Хоккей

21-летний хоккеист Андрей Болтов, который ранее выступал за клуб Национальной молодёжной хоккейной лиги (НМХЛ) "Липецк", умер из-за травмы позвоночника. Об этом сообщается в официальной группе липчан во "ВКонтакте".

"С глубоким прискорбием сообщаем, что ушёл из жизни Андрей Болтов. На протяжении нескольких месяцев он стойко боролся с полученной травмой позвоночника, но не победил её. Мы выражаем свои соболезнования всем родственникам, друзьям и тем, кто знал Андрея. Благодарим всех, кто поддерживал его и не остался в стороне. Пусть земля будет тебе пухом, Андрей. Скорбим", — говорится в сообщении клуба.

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Добавим, что за "Липецк" Болтов выступал с 2018 года. За это время он провёл 85 матчей, в которых набрал 44 (18+26) очка. Хоккеист является воспитанником магнитогорского "Металлурга".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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