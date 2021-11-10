Молодой российский хоккеист умер из-за травмы позвоночника

"С глубоким прискорбием сообщаем, что ушёл из жизни Андрей Болтов. На протяжении нескольких месяцев он стойко боролся с полученной травмой позвоночника, но не победил её. Мы выражаем свои соболезнования всем родственникам, друзьям и тем, кто знал Андрея. Благодарим всех, кто поддерживал его и не остался в стороне. Пусть земля будет тебе пухом, Андрей. Скорбим", — говорится в сообщении клуба.