Молодой российский хоккеист умер из-за травмы позвоночника
Спортсмен является воспитанником магнитогорского "Металлурга".
Фото © VK / МХК Липецк | НМХЛ | Хоккей
21-летний хоккеист Андрей Болтов, который ранее выступал за клуб Национальной молодёжной хоккейной лиги (НМХЛ) "Липецк", умер из-за травмы позвоночника. Об этом сообщается в официальной группе липчан во "ВКонтакте".
"С глубоким прискорбием сообщаем, что ушёл из жизни Андрей Болтов. На протяжении нескольких месяцев он стойко боролся с полученной травмой позвоночника, но не победил её. Мы выражаем свои соболезнования всем родственникам, друзьям и тем, кто знал Андрея. Благодарим всех, кто поддерживал его и не остался в стороне. Пусть земля будет тебе пухом, Андрей. Скорбим", — говорится в сообщении клуба.
Добавим, что за "Липецк" Болтов выступал с 2018 года. За это время он провёл 85 матчей, в которых набрал 44 (18+26) очка. Хоккеист является воспитанником магнитогорского "Металлурга".
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