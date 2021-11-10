Средняя стоимость аренды квартиры в Москве достигла 93 тысяч рублей
Это связано с высоким спросом и вымыванием с рынка наиболее доступного и ликвидного жилья.
Фото © Pexels
Эксперты сообщают о росте стоимости аренды квартиры в столице и связывают эту тенденцию с увеличением спроса на съёмное жильё. Об этом сообщил РИАМО руководитель проектов развития направления вторичной недвижимости и долгосрочной аренды "Авито Недвижимость" Сергей Хахулин.
"В сентябре 2021 года средняя стоимость аренды квартиры в Москве увеличилась в два раза, составив в среднем 93 тысячи рублей в месяц, что также связано с вымыванием с рынка наиболее доступного и ликвидного жилья", — сообщил он.
В Подмосковье, в свою очередь, цены увеличились на 14% по сравнению с прошлым годом, достигнув в среднем 25 тысяч рублей в месяц. Эксперт прогнозирует, что в дальнейшем рынок аренды в Москве постепенно придёт в равновесие и изменение арендных ставок компенсирует повышенный интерес к аренде в течение одного-двух кварталов.
Ранее Лайф рассказывал, что на рынке новостроек Москвы впервые появилось помещение для жилья общей площадью всего девять квадратов. Цена этих апартаментов пока не известна, однако, по словам риелторов, одна из наиболее компактных студий (площадью 12 кв. м) продаётся за 3,2 млн рублей. На данный момент это самый доступный вариант жилья в пределах МКАД на первичном рынке Москвы.
К слову, кредит на жильё всегда растягивается на много лет и поэтому переплата по нему получается значительной. Но сэкономить на ипотеке всё-таки возможно. Как это сделать — разбирался Лайф.
Комментариев: 0