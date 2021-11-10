Средняя стоимость аренды квартиры в Москве достигла 93 тысяч рублей

Эксперты сообщают о росте стоимости аренды квартиры в столице и связывают эту тенденцию с увеличением спроса на съёмное жильё. Об этом сообщил РИАМО руководитель проектов развития направления вторичной недвижимости и долгосрочной аренды "Авито Недвижимость" Сергей Хахулин.

"В сентябре 2021 года средняя стоимость аренды квартиры в Москве увеличилась в два раза, составив в среднем 93 тысячи рублей в месяц, что также связано с вымыванием с рынка наиболее доступного и ликвидного жилья", — сообщил он.

В Подмосковье, в свою очередь, цены увеличились на 14% по сравнению с прошлым годом, достигнув в среднем 25 тысяч рублей в месяц. Эксперт прогнозирует, что в дальнейшем рынок аренды в Москве постепенно придёт в равновесие и изменение арендных ставок компенсирует повышенный интерес к аренде в течение одного-двух кварталов.