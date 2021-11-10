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"Чуть не умер на поле": Быстров рассказал, как играл за "Спартак" после употребления алкоголя

Инцидент произошёл в то время, когда красно-белыми руководил Микаэль Лаудруп.

10 ноября, 13:06
<p>Фото © Getty Images / Dima Korotayev / Epsilon</p>

Фото © Getty Images / Dima Korotayev / Epsilon

Экс-футболист "Спартака" и "Зенита" Владимир Быстров рассказал, как играл за столичный клуб после употребления алкоголя и с какими проблемами после этого столкнулся.

"Я за три дня до матча один раз выпил, и меня случайно выпустили на 15 минут. Я не должен был в матче участвовать, но тренер решил выпустить. И я чуть не умер на поле, скажу так!" — отметил Быстров в эфире "Матч ТВ".

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По его словам, произошло это в то время, когда действиями красно-белых руководил Микаэль Лаудруп, который не особо часто выставлял футболиста в стартовый состав.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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