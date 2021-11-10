Экс-футболист "Спартака" и "Зенита" Владимир Быстров рассказал, как играл за столичный клуб после употребления алкоголя и с какими проблемами после этого столкнулся.

"Я за три дня до матча один раз выпил, и меня случайно выпустили на 15 минут. Я не должен был в матче участвовать, но тренер решил выпустить. И я чуть не умер на поле, скажу так!" — отметил Быстров в эфире "Матч ТВ".