Путин попросил главу Минтранса разобраться с грузоперевозками на Дальнем Востоке
По словам министра Савельева, может быть создана новая судоходная компания для транспортировки социально значимых грузов.
Президент России Владимир Путин попросил главу Минтранса Виталия Савельева навести порядок с грузоперевозками на Дальнем Востоке и как можно скорее решить проблему с задержками доставки товаров в контейнерах.
"Вы сказали о том, что нужно определить приоритеты, так вот определите их. Нельзя же без цемента оставлять целые регионы и без других строительных материалов. А за этим, не ровён час, чего-нибудь ещё там не будет хватать. Обязательно наведите порядок здесь — и как можно быстрее. И доложите председателю правительства", — указал Путин во время совещания с членами правительства.
В свою очередь Савельев отметил, что если проблемы с загрузкой приморских портов сохранятся, то возможно создание новой судоходной компании, которая взяла бы на себя часть поставок социально значимых грузов.
Ранее Лайф рассказывал, что Путин взял на личный контроль ситуацию с доставкой товаров на Дальний Восток. Соответствующее внимание на этот вопрос обратило и Правительство РФ, заверили в Кремле.
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