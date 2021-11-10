Путин попросил главу Минтранса разобраться с грузоперевозками на Дальнем Востоке

"Вы сказали о том, что нужно определить приоритеты, так вот определите их. Нельзя же без цемента оставлять целые регионы и без других строительных материалов. А за этим, не ровён час, чего-нибудь ещё там не будет хватать. Обязательно наведите порядок здесь — и как можно быстрее. И доложите председателю правительства", — указал Путин во время совещания с членами правительства.