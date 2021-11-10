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Путин попросил главу Минтранса разобраться с грузоперевозками на Дальнем Востоке

По словам министра Савельева, может быть создана новая судоходная компания для транспортировки социально значимых грузов.

10 ноября, 13:05

Фото © Pexels

Президент России Владимир Путин попросил главу Минтранса Виталия Савельева навести порядок с грузоперевозками на Дальнем Востоке и как можно скорее решить проблему с задержками доставки товаров в контейнерах.

"Вы сказали о том, что нужно определить приоритеты, так вот определите их. Нельзя же без цемента оставлять целые регионы и без других строительных материалов. А за этим, не ровён час, чего-нибудь ещё там не будет хватать. Обязательно наведите порядок здесь — и как можно быстрее. И доложите председателю правительства", — указал Путин во время совещания с членами правительства.

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В свою очередь Савельев отметил, что если проблемы с загрузкой приморских портов сохранятся, то возможно создание новой судоходной компании, которая взяла бы на себя часть поставок социально значимых грузов.

Ранее Лайф рассказывал, что Путин взял на личный контроль ситуацию с доставкой товаров на Дальний Восток. Соответствующее внимание на этот вопрос обратило и Правительство РФ, заверили в Кремле.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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