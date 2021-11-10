В распоряжении Лайфа оказалось видео с моментом ДТП, в которое попала актриса Елена Сафонова на проспекте Мира в Москве. По данным нашего источника, артистка была за рулём Hyundai, когда в него со встречки влетел автомобиль BMW.

Напомним, в столичном Дептрансе подтвердили, что ДТП на проспекте Мира сегодня действительно произошло, однако личности двоих пострадавших не раскрываются. Всего в районе дома 44 столкнулось три автомобиля. Сейчас движение в сторону центра осуществляется по двум полосам из четырёх, в область — по двум полосам из трёх. Водителей просят объезжать место аварии по Олимпийскому проспекту.