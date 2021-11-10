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BMW вылетел на встречку: Лайф публикует видео момента ДТП с актрисой Еленой Сафоновой

В результате аварии пострадала и сама артистка, и водитель спровоцировавшего столкновение автомобиля.

10 ноября, 13:28

Момент ДТП с актрисой Еленой Сафоновой. Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа оказалось видео с моментом ДТП, в которое попала актриса Елена Сафонова на проспекте Мира в Москве. По данным нашего источника, артистка была за рулём Hyundai, когда в него со встречки влетел автомобиль BMW.

65-летняя Сафонова госпитализирована с переломами рёбер и грудной клетки. У водителя BMW — перелом руки.

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Напомним, в столичном Дептрансе подтвердили, что ДТП на проспекте Мира сегодня действительно произошло, однако личности двоих пострадавших не раскрываются. Всего в районе дома 44 столкнулось три автомобиля. Сейчас движение в сторону центра осуществляется по двум полосам из четырёх, в область — по двум полосам из трёх. Водителей просят объезжать место аварии по Олимпийскому проспекту.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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