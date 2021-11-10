Около 133,5 миллиона человек уже приняли участие во Всероссийской переписи населения
При этом примерно 24 миллиона россиян прошли её на портале "Госуслуги", поскольку это удобный и быстрый способ.
Фото © ТАСС / Александр Щербак
Более 90% граждан уже приняли участие во Всероссийской переписи населения. Это примерно 133,5 миллиона человек, сообщил глава Росстата Павел Малков во время совещания президента РФ Владимира Путина с правительством.
"За прошедшее время переписалось 133,5 миллиона человек — это 91,6% от общей оценочной численности населения нашей страны", — сказал глава ведомства.
При этом, по его словам, примерно 24 миллиона россиян приняли участие в переписи на портале "Госуслуги". Малков отметил, что такой способ сегодня является самым удобным, быстрым и современным.
Напомним, что Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября. Сроки процедуры переносились уже несколько раз. Изначально она должна была пройти ещё в прошлом году, но в планы вмешалась пандемия. Учёт населения впервые проходит в цифровом формате. Россияне могут заполнить электронные бланки переписи не только на себя, но и на других членов своей семьи. Процедуру можно осуществить самостоятельно либо с помощью сотрудников в офисах МФЦ.
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