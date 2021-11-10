Около 133,5 миллиона человек уже приняли участие во Всероссийской переписи населения

При этом, по его словам, примерно 24 миллиона россиян приняли участие в переписи на портале "Госуслуги". Малков отметил, что такой способ сегодня является самым удобным, быстрым и современным.

Напомним, что Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября. Сроки процедуры переносились уже несколько раз. Изначально она должна была пройти ещё в прошлом году, но в планы вмешалась пандемия. Учёт населения впервые проходит в цифровом формате. Россияне могут заполнить электронные бланки переписи не только на себя, но и на других членов своей семьи. Процедуру можно осуществить самостоятельно либо с помощью сотрудников в офисах МФЦ.