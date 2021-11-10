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"Я очень рада!": Наталия Орейро получила российский паспорт

На торжественной церемонии, прошедшей в Посольстве РФ в Буэнос-Айресе, актриса сперва зачитала текст присяги на русском языке, а затем на испанском.

10 ноября, 13:46

Фото © Instagram/nataliaoreirosoy

Наталии Орейро вручили российский паспорт. Видео © Telegram / РИА "Новости"

Известная уругвайская актриса и певица Наталия Орейро, недавно получившая гражданство РФ, теперь с российским паспортом. Документ вместе с конституцией звезде сериала "Дикий ангел" вручили в Посольстве РФ в Буэнос-Айресе.

Паспорт Орейро передал российский посол в Аргентине Дмитрий Феоктистов. В свою очередь актриса сперва зачитала текст присяги на русском языке, а затем на испанском.

"Большое спасибо! Я вас всех очень люблю в России", — сказала Наталия чуть позже по-русски.

"Я вас люблю!": Наталия Орейро записала трогательное видео с благодарностью за гражданство РФ

"Я вас люблю!": Наталия Орейро записала трогательное видео с благодарностью за гражданство РФ

В конце октября Лайф сообщал, что Путин присвоил российское гражданство звезде "Дикого ангела" Орейро и её сыну. Соответствующий указ главы государства опубликован на портале правовой информации. Юрист рассказал, какие привилегии даст актрисе российский паспорт.

Майданов — о гражданстве для Наталии Орейро: Россия — гостеприимная страна

Майданов — о гражданстве для Наталии Орейро: Россия — гостеприимная страна

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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