Наталии Орейро вручили российский паспорт. Видео © Telegram / РИА "Новости"

Известная уругвайская актриса и певица Наталия Орейро, недавно получившая гражданство РФ, теперь с российским паспортом. Документ вместе с конституцией звезде сериала "Дикий ангел" вручили в Посольстве РФ в Буэнос-Айресе.

Паспорт Орейро передал российский посол в Аргентине Дмитрий Феоктистов. В свою очередь актриса сперва зачитала текст присяги на русском языке, а затем на испанском.