"Я очень рада!": Наталия Орейро получила российский паспорт
На торжественной церемонии, прошедшей в Посольстве РФ в Буэнос-Айресе, актриса сперва зачитала текст присяги на русском языке, а затем на испанском.
Фото © Instagram/nataliaoreirosoy
Наталии Орейро вручили российский паспорт. Видео © Telegram / РИА "Новости"
Известная уругвайская актриса и певица Наталия Орейро, недавно получившая гражданство РФ, теперь с российским паспортом. Документ вместе с конституцией звезде сериала "Дикий ангел" вручили в Посольстве РФ в Буэнос-Айресе.
Паспорт Орейро передал российский посол в Аргентине Дмитрий Феоктистов. В свою очередь актриса сперва зачитала текст присяги на русском языке, а затем на испанском.
"Большое спасибо! Я вас всех очень люблю в России", — сказала Наталия чуть позже по-русски.
В конце октября Лайф сообщал, что Путин присвоил российское гражданство звезде "Дикого ангела" Орейро и её сыну. Соответствующий указ главы государства опубликован на портале правовой информации. Юрист рассказал, какие привилегии даст актрисе российский паспорт.
Комментариев: 0