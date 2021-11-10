Бывшая домработница Пугачёвой пожаловалась на несносный характер Никиты Преснякова

Внук Примадонны Аллы Пугачёвой Никита Пресняков был капризным ребёнком. Об этом рассказала бывшая домработница певицы Людмила Дороднова в разговоре с Sobesednik.ru.

"Когда уже появился у Кристины [Орбакайте] Никита [Пресняков], он порой капризничал, когда не хотел идти спать. Так я ему читала на ночь, он это очень любил", — сообщила женщина.

По словам Дородновой, она думала, что Пресняков станет архитектором, а не артистом. Когда Алла Пугачёва и Филипп Киркоров были в браке, то привозили мальчику "разные американские горки с гастролей". Когда у Никиты что-то не получалось, он начинал нервничать. При этом всё равно не сдавался и продолжал собирать.

"Своими детьми я считаю Кристину Орбакайте и Никиту Преснякова. Да и Филипп Киркоров для меня всегда был как сын. Поэтому я ни о чём не жалею! Если им нужна будет какая-то помощь, я всегда помогу", — отметила бывшая домработница Пугачёвой.