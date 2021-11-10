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В Минобороны назвали истинную цель внеплановых учений ВМС США в Чёрном море

За прошедшие сутки разведывательная авиация стран НАТО существенно увеличила интенсивность полётов у границ РФ в регионе, заметили в ведомстве.

10 ноября, 13:54
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/USNavyEurope/status/1455043689080934402" target="_blank" rel="noopener noreferrer">U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet</a></p>

Фото © Twitter / U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet

Действия ВМС США в Чёрном море подтверждают, что истинной целью внеплановых учений является освоение возможного пути военных действий на юго-востоке Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Действия американских ВМС совместно с разведывательной и стратегической авиацией в акватории Чёрного моря подтвердили истинную цель внепланового многонационального учения: освоение предполагаемого пути военных действий и, в частности, территории Украины на случай подготовки Киевом силового решения на юго-востоке", — говорится в релизе.

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Отмечается также, что за прошедшие сутки разведывательная авиация стран НАТО существенно увеличила интенсивность полётов у границ России в Черноморском регионе.

Ранее в Минобороны заявили о создании США многонациональной военной группировки у границ РФ. Сейчас в акватории Чёрного моря находятся эсминец с управляемым ракетным оружием Porter, танкер John Lenthall и корабль управления Mount Whitney ВМС США, уточнили в ведомстве, а целью манёвров США назвали военное освоение Украины.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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