В Минобороны назвали истинную цель внеплановых учений ВМС США в Чёрном море

Действия ВМС США в Чёрном море подтверждают, что истинной целью внеплановых учений является освоение возможного пути военных действий на юго-востоке Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Действия американских ВМС совместно с разведывательной и стратегической авиацией в акватории Чёрного моря подтвердили истинную цель внепланового многонационального учения: освоение предполагаемого пути военных действий и, в частности, территории Украины на случай подготовки Киевом силового решения на юго-востоке", — говорится в релизе.

Отмечается также, что за прошедшие сутки разведывательная авиация стран НАТО существенно увеличила интенсивность полётов у границ России в Черноморском регионе.