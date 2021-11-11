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СК завёл уголовное дело по факту наезда авто брата Нурмагомедова на полицейского

При этом в ведомстве официально не раскрыли личность подозреваемого, уточнив лишь, что сейчас проводят действия, направленные на привлечение его к ответственности.

11 ноября, 16:59
<p>Усман Нурмагомедов. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CUfjFqMqaqc/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">usman_nurmagomedov</a></p>

Усман Нурмагомедов. Фото © Instagram / usman_nurmagomedov

Управление Следственного комитета по Дагестану возбудило уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти" после наезда авто двоюродного брата экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Усмана на сотрудника полиции в Каспийске. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным СК, всё произошло днём 11 ноября на контрольно-пропускном посту "Аэропорт", когда сотрудник органов правопорядка попытался остановить автомобиль без регистрационных знаков, двигавшийся в сторону аэропорта Уйташ.

Автоюрист объяснил, что может грозить брату Нурмагомедова за наезд на полицейского

Автоюрист объяснил, что может грозить брату Нурмагомедова за наезд на полицейского

При этом личность подозреваемого в ведомстве не уточнили, заметив лишь, что сейчас проводятся следственные действия, направленные на привлечение его к уголовной ответственности.

Ранее Лайф сообщал, что Усман Нурмагомедов и его товарищ Камал Идрисов сбили капитана полиции на КПП при въезде в аэропорт Махачкалы. Сделали они это из-за того, что опаздывали на рейс в Москву, и вместо того, чтобы остановиться, решили продолжить движение. В итоге в столице Нурмагомедова и его приятеля встречали сотрудники транспортной полиции. Вероятно, уже из отдела он и постил фотографии из зала, пытаясь запутать своих подписчиков.

Опубликовано видео с братом Нурмагомедова в отделе полиции в Москве

Опубликовано видео с братом Нурмагомедова в отделе полиции в Москве

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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