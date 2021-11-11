СК завёл уголовное дело по факту наезда авто брата Нурмагомедова на полицейского

Управление Следственного комитета по Дагестану возбудило уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти" после наезда авто двоюродного брата экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Усмана на сотрудника полиции в Каспийске. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным СК, всё произошло днём 11 ноября на контрольно-пропускном посту "Аэропорт", когда сотрудник органов правопорядка попытался остановить автомобиль без регистрационных знаков, двигавшийся в сторону аэропорта Уйташ.

При этом личность подозреваемого в ведомстве не уточнили, заметив лишь, что сейчас проводятся следственные действия, направленные на привлечение его к уголовной ответственности.