СК завёл уголовное дело по факту наезда авто брата Нурмагомедова на полицейского
При этом в ведомстве официально не раскрыли личность подозреваемого, уточнив лишь, что сейчас проводят действия, направленные на привлечение его к ответственности.
Усман Нурмагомедов. Фото © Instagram / usman_nurmagomedov
Управление Следственного комитета по Дагестану возбудило уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти" после наезда авто двоюродного брата экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Усмана на сотрудника полиции в Каспийске. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным СК, всё произошло днём 11 ноября на контрольно-пропускном посту "Аэропорт", когда сотрудник органов правопорядка попытался остановить автомобиль без регистрационных знаков, двигавшийся в сторону аэропорта Уйташ.
При этом личность подозреваемого в ведомстве не уточнили, заметив лишь, что сейчас проводятся следственные действия, направленные на привлечение его к уголовной ответственности.
Ранее Лайф сообщал, что Усман Нурмагомедов и его товарищ Камал Идрисов сбили капитана полиции на КПП при въезде в аэропорт Махачкалы. Сделали они это из-за того, что опаздывали на рейс в Москву, и вместо того, чтобы остановиться, решили продолжить движение. В итоге в столице Нурмагомедова и его приятеля встречали сотрудники транспортной полиции. Вероятно, уже из отдела он и постил фотографии из зала, пытаясь запутать своих подписчиков.
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