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Захарова назвала запрет на георгиевские ленты в Латвии реинкарнацией фашизма

Дипломат также задалась вопросом, повлияет ли это решение на проживающих в республике ветеранов и смогут ли они носить символ в праздничные дни.

11 ноября, 16:51
<p>Фото © ТАСС / Максим Коротченко</p>

Фото © ТАСС / Максим Коротченко

Запрет Сейма (парламента) Латвии на использование георгиевских лент на публичных мероприятиях в стране подтверждает наблюдаемую в республике реинкарнацию фашизма. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В этой стране мы наблюдаем последовательную реинкарнацию фашизма: запрещение символики борцов с фашистскими преступниками и одновременно легализация шествий ветеранов Ваффен-СС", — написала она в телеграм-канале.

Захарова назвала войной с историческими символами вероятный запрет георгиевских лент в Латвии

Захарова назвала войной с историческими символами вероятный запрет георгиевских лент в Латвии

Дипломат напомнила, что георгиевская лента — это муаровая лента медали "За победу над Германией в Великой Отечественной войне". Также она задалась вопросом, означает ли принятое решение запрет ношения этого символа проживающими в Латвии ветеранами даже в праздничные дни.

Кроме того, Захарова вспомнила о герое латышского народа Яне Яновиче Розе, полном кавалере ордена Славы, к которому прилагалась ныне запрещённая оранжево-чёрная муаровая лента.

Напомним, 11 ноября Сейм Латвии окончательно утвердил запрет на использование георгиевских лент на публичных мероприятиях. Депутаты поддержали соответствующие поправки к закону "О безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий" и закону "О собраниях, шествиях и пикетах".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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