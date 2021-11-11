Захарова назвала запрет на георгиевские ленты в Латвии реинкарнацией фашизма
Дипломат также задалась вопросом, повлияет ли это решение на проживающих в республике ветеранов и смогут ли они носить символ в праздничные дни.
Фото © ТАСС / Максим Коротченко
Запрет Сейма (парламента) Латвии на использование георгиевских лент на публичных мероприятиях в стране подтверждает наблюдаемую в республике реинкарнацию фашизма. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В этой стране мы наблюдаем последовательную реинкарнацию фашизма: запрещение символики борцов с фашистскими преступниками и одновременно легализация шествий ветеранов Ваффен-СС", — написала она в телеграм-канале.
Дипломат напомнила, что георгиевская лента — это муаровая лента медали "За победу над Германией в Великой Отечественной войне". Также она задалась вопросом, означает ли принятое решение запрет ношения этого символа проживающими в Латвии ветеранами даже в праздничные дни.
Кроме того, Захарова вспомнила о герое латышского народа Яне Яновиче Розе, полном кавалере ордена Славы, к которому прилагалась ныне запрещённая оранжево-чёрная муаровая лента.
Напомним, 11 ноября Сейм Латвии окончательно утвердил запрет на использование георгиевских лент на публичных мероприятиях. Депутаты поддержали соответствующие поправки к закону "О безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий" и закону "О собраниях, шествиях и пикетах".
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