Захарова назвала запрет на георгиевские ленты в Латвии реинкарнацией фашизма

Запрет Сейма (парламента) Латвии на использование георгиевских лент на публичных мероприятиях в стране подтверждает наблюдаемую в республике реинкарнацию фашизма. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В этой стране мы наблюдаем последовательную реинкарнацию фашизма: запрещение символики борцов с фашистскими преступниками и одновременно легализация шествий ветеранов Ваффен-СС", — написала она в телеграм-канале.

Дипломат напомнила, что георгиевская лента — это муаровая лента медали "За победу над Германией в Великой Отечественной войне". Также она задалась вопросом, означает ли принятое решение запрет ношения этого символа проживающими в Латвии ветеранами даже в праздничные дни.

Кроме того, Захарова вспомнила о герое латышского народа Яне Яновиче Розе, полном кавалере ордена Славы, к которому прилагалась ныне запрещённая оранжево-чёрная муаровая лента.