Сейм Латвии утвердил запрет на использование георгиевских лент
Депутаты поддержали соответствующие поправки к закону "О безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий" и закону "О собраниях, шествиях и пикетах".
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Латвийский парламент — Сейм — утвердил в третьем и окончательном чтении законодательные поправки, которые предусматривают запрет использования георгиевских ленточек в стране на публичных мероприятиях, в числе которых развлекательные, а также пикеты и шествия. Трансляция заседания велась на сайте законодательного органа.
Уточняется, что было проведено голосование, в котором большинство депутатов поддержали соответствующие поправки к закону "О безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий" и закону "О собраниях, шествиях и пикетах".
Ранее Лайф сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала войной с историческими символами запрет георгиевских лент в Латвии. По словам дипломата, готовящееся законодательное решение подтверждает, что республика прославляет нацизм и ведёт борьбу с историческими символами.
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