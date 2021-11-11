Сейм Латвии утвердил запрет на использование георгиевских лент

Латвийский парламент — Сейм — утвердил в третьем и окончательном чтении законодательные поправки, которые предусматривают запрет использования георгиевских ленточек в стране на публичных мероприятиях, в числе которых развлекательные, а также пикеты и шествия. Трансляция заседания велась на сайте законодательного органа.

Уточняется, что было проведено голосование, в котором большинство депутатов поддержали соответствующие поправки к закону "О безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий" и закону "О собраниях, шествиях и пикетах".