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Сейм Латвии утвердил запрет на использование георгиевских лент

Депутаты поддержали соответствующие поправки к закону "О безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий" и закону "О собраниях, шествиях и пикетах".

11 ноября, 14:57
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Латвийский парламент — Сейм — утвердил в третьем и окончательном чтении законодательные поправки, которые предусматривают запрет использования георгиевских ленточек в стране на публичных мероприятиях, в числе которых развлекательные, а также пикеты и шествия. Трансляция заседания велась на сайте законодательного органа.

Уточняется, что было проведено голосование, в котором большинство депутатов поддержали соответствующие поправки к закону "О безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий" и закону "О собраниях, шествиях и пикетах".

В Сейме Латвии объяснили запрет на использование георгиевских лент

В Сейме Латвии объяснили запрет на использование георгиевских лент

Ранее Лайф сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала войной с историческими символами запрет георгиевских лент в Латвии. По словам дипломата, готовящееся законодательное решение подтверждает, что республика прославляет нацизм и ведёт борьбу с историческими символами.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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